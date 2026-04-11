總預算案 韓國瑜下週召集協商

總預算持續卡關，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，朝野同意在院會中將總預算案復議案列為討論事項第一案，並於下週由韓國瑜召集黨團協商處理。（資料照）

今年度中央政府總預算持續卡關，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，朝野同意在院會中將總預算案復議案列為討論事項第一案，並於下週由韓國瑜召集黨團協商處理，並獲院會確認。

國民黨團月初舉行內部會議，多名立委表達要盡快脫離總預算和軍購的戰場，傳出擬放行總預算案；但當天內部會議僅是國民黨團總召傅崐萁就多項重大議案，徵詢黨內意見，並未達成共識。

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國民黨團總召傅崐萁表示，只要行政院依法編足預算，總預算案自然能順利推進，立法院也必將樂觀其成。立法院通過的法律案，行政院就有責任編列相關預算執行，這不只是尊重國會多數民意，更是公務員最基本的「依法行政」。行政院與其每天噴政治口水、玩弄文字遊戲，甚至創下行政院長不副署法案的惡例，不如趕快把短編的預算補齊。他強調，解鈴還須繫鈴人，行政院若能依法編列預算，展現對法治的尊重，立法院不分黨派絕對支持國家建設順利推行。

此外，立法院外交及國防委員會九日協商國防特別條例草案，國民黨立委集體缺席。民進黨召委陳冠廷昨表示，國民黨召委馬文君下週又安排考察，刻意阻撓拖慢法案進度，後續將由立法院長韓國瑜召集黨團協商，盼能加速討論、全力推進。

綠批馬文君安排考察 刻意拖慢軍購案

根據外委會輪值召委馬文君規劃的下週議程，十三日邀國安局、海委會等單位，報告中國船隻非法入侵我國領海之偵蒐漏洞；十五日上午邀外交部長林佳龍和經濟部報告美伊戰爭的影響，十五日下午至十六日則安排考察東部地區。

民進黨團總召蔡其昌質疑，台中市長盧秀燕或國民黨立委對國防特別條例都有提出看法，應該可以坐下來協商，可惜只因國民黨主席鄭麗文要去見中共總書記習近平，一切就停擺，到底把台灣安全和人民未來放在哪裡。

國民黨立委牛煦庭則認為，國民黨團上週就希望時間安排在十五日、十六日，會有一些人去考察，「至少我會在，相信黨團幹部也會在，協商不會再耽誤。」

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