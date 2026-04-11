范雲批鄭麗文：向習近平繳投降書

鄭麗文與習近平會面。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平昨在北京會晤。對此，民進黨立委指出，鄭麗文繳了一篇令人毛骨悚然的「投降書」，還為中共的侵略意圖擦脂抹粉；該場會面的重點是建立「一中框架」，進而逼迫台灣朝「簽署和平協議」前進。

「習鄭會」昨天落幕。民進黨發言人李坤城表示，中國必須尊重中華民國台灣所有人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。台海不是民族主義者的內海，而是繁榮世界的自由航道。

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李坤城說，鄭習會的重點不在於說了什麼，而是做了什麼。關鍵在於從現在起，中國的軍機軍艦是否停止騷擾？北京是否停止打壓台灣人的國際參與？台灣是否不再有來自中國的滲透破壞？這才是真正的善意、和平訊號。

民進黨立委沈伯洋進一步分析，鄭習會的核心不是對話，而是建立框架。共產黨的框架很清楚，「台灣是中國的一部分，台灣人是中國人」，兩岸是家務事，外國無權插手。一旦台灣接受這個框架，哪怕只是暫時擱置主權爭議，台灣國際法上的空間就會開始萎縮。

關於鄭麗文的談話，民進黨團書記長范雲質疑，鄭麗文主張建立兩岸合作制度，但中共定義下的九二共識即為「一國兩制」；鄭還配合把兩岸問題定位為中國內部問題，用「中華文明復興」掩蓋中共對台灣的侵略意圖，不僅是遞投降書，還自貶尊嚴為中共政權擦脂抹粉。

范雲續指，鄭麗文投降的方式就是放棄並羞辱民主盟友，切斷台灣最重要的安全防線。而中共滿坑滿谷的爛尾樓，多個省市發不出公務人員薪水，鄭卻大力稱讚中國在習近平領導下「完全脫貧」、「成就非凡」，可謂卑躬屈膝之極致。

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