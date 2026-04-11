一場政治實境秀 學者： 中國欲奪回台灣議題解釋權

鄭麗文與習近平會面。（美聯社）

「習鄭會」昨日登場，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗分析，這是一場精心設計的戰略定調，「關鍵不在談了什麼」，而是中國試圖透過這場政治實境秀，奪回台灣議題的解釋權，重新拉回中國人自己處理的內政邏輯裡。中國開放訪團成員全體進場，這種整齊劃一的畫面，強化習近平為核心的象徵意義，這場完整的視覺展示，每個人都成為這個內政化訊號的一部分。

洪浦釗指出，中共總書記習近平親自出面，從行程細節到發言主軸，無不透出一個強烈動向，就是中國正試圖將台灣議題從美中競爭的全球框架中抽離，重新拉回中國人自己處理的內政邏輯。

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洪浦釗說，習近平拋出的「四個不可」，重點不在於歷史感懷，而在於劃設政治禁區，本質上是先將兩岸關係設定在民族與歷史的連續敘事中。

他認為，這種操作選在與「川習會」前夕，意圖非常明確，就是預先為台海議題定調。一旦兩岸問題被收束為中國內部事務，它就不再是一個具備開放性的政治議案，而成為一種不容外人置喙的家務事，藉此壓縮外部干預的討論空間。

洪浦釗強調，這種操作的殺傷力不只停留在國際層次，更會直接改寫台灣內部的討論環境。當兩岸問題被描述為單純可以透過交流化解的矛盾時，台灣社會對中國軍事威脅的急迫性便會產生認知落差。國防預算與軍購必要性，更容易在公共討論中受質疑，這將進一步侵蝕台美及區域盟友之間原有的安全連結。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致指出，習近平幾乎是老調重彈，把過去對台的各種論述再重新敘述一次，由此可知，中共對台政策及做法，其實有非常清晰堅守底線。

吳瑟致強調，談到兩岸和平，不能不提到中國對台的軍事威脅，但鄭麗文絕口不提，她只提到兩岸血緣、文化、歷史敘事，這樣只會讓中共對台軍事動作更加正當化，把和平概念進入中共敘事邏輯，讓台灣面對中國軍事威脅是非常危險的。

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