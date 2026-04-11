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    首頁 > 政治

    鄭習會共軍擾台 蔣：嚴厲譴責提高區域緊張的行為

    2026/04/11 05:30 記者何玉華、孫唯容、甘孟霖、蔡淑媛／綜合報導
    鄭習會共軍持續擾台，北市長蔣萬安昨在市議會表示，嚴厲譴責任何提高區域緊張的行為。（記者廖振輝攝）

    鄭習會共軍持續擾台，北市長蔣萬安昨在市議會表示，嚴厲譴責任何提高區域緊張的行為。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席鄭麗文昨會晤中共總書記習近平的同時，共機軍艦持續擾台；民進黨台北市議員許淑華在市議會質詢市長蔣萬安說，當有人欺負台灣、中華民國的時候，市長應該有態度表示，蔣萬安答詢說，嚴厲譴責任何提高區域緊張的行為。

    許淑華昨質詢時指出，蔣萬安去年雙城論壇回來，中共就對台軍演；昨天鄭習會，也有軍艦共機擾台，蔣一直說「越困難越要溝通」，能接受中共這樣的態度嗎？

    蔣萬安表示，嚴厲譴責任何破壞或提高兩岸衝突的行為。許淑華追問「所以你譴責中共？」蔣萬安頓了一下說「任何挑起兩岸衝突緊張的局勢，都嚴厲譴責」。

    強調是台灣人、中華民國國民

    許淑華又追問是否認同鄭麗文「兩岸都是中國人」的論述？蔣萬安表示，民進黨也說過，沒有人應該要為自己的認同來道歉。他表達很多次，「我是台灣人，是中華民國國民。」

    蔣萬安受訪也強調，兩岸之間的交流，應該要能夠避免衝突，來降低誤判，「越緊張，越需要溝通交流。」

    對於鄭習會，台中市長盧秀燕表示，能對話交流，增加更多的了解，也可以減輕、降低衝突的風險，這是好事。

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