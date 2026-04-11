「台灣關係法」47週年》賴：印太穩定安全的關鍵基石

總統賴清德昨到台南武德宮贈匾，提到要強化國防，來保護人民安全與經濟成果。（記者吳俊鋒攝）

昨日是美國國會通過「台灣關係法」立法屆滿四十七週年的日子，賴清德總統說，這部法律加上美國對台「六項保證」，不僅是雙方持續深化友誼的鐵證，更是印太區域穩定安全的關鍵基石。美國在台協會（AIT）也發出聲明肯定此政策架構的成功，使台灣在民主、經濟與社會制度方面均取得令人讚嘆的進展，更讓台灣「成為舉世稱羨的典範」。

AIT：此架構讓台灣成為 舉世稱羨的典範

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賴清德透過臉書說，「台灣關係法」立法屆滿四十七年後的今天，台灣是世界公認的民主燈塔，擁有自由、多元的環境，各項獨立評比都高居亞洲前段班，更處第一島鏈的關鍵位置。如今，美國國會對台灣安全與福祉的支持，已跨越黨派，成為華府最堅定的共識之一。

總統強調，和平必須靠實力，而實力必須要靠長期穩健的投資；我們更要展現自我防衛的決心，才能獲得友盟的支持。台灣今年的國防預算，按照北約標準，將超過GDP三％，預計在二〇三〇年前達到GDP五％。同時，政府也提出為期八年、四百億美元的國防特別預算案，要建構台灣之盾、全面提升不對稱作戰能力，並與美國等先進軍工產業國家合作，共同建構守護自由民主價值的防線、守護國人的生命財產安全。

賴清德說，令人遺憾的是，攸關國家安全的國防特別預算案、連同總預算內的國防預算，仍在立法院遭到持續卡關。在野黨刻意不出席朝野協商，不斷因政治因素延宕國人七成高度支持、友盟與區域周邊都期盼的國防強化計劃。這除了是在削弱我們保護家園的能力，更會讓國際社會質疑台灣自我防衛的決心。賴呼籲朝野放下成見，團結一致，支持國防預算。

AIT昨也發聲明強調，「台灣關係法」不僅肯定了台灣在戰略上的重要性，也強化了美國長年以來致力確保印太地區和平、穩定、繁榮的承諾。

回顧歷史，AIT指出，「台灣關係法」與三個聯合公報及六項保證，對於維護台海的和平與穩定提供了實質幫助。此一政策架構的成功，使台灣在民主、經濟與社會制度方面均取得令人讚嘆的進展，更讓台灣「成為舉世稱羨的典範」。

賴台南參香：面對威脅 台灣絕非單打獨鬥

賴清德昨前往台南西來庵、永康大灣武龍宮、仁德十三甲武德宮參香暨揭匾，並向人民說明，他的三大國政重點為︰讓國家更安全、拚經濟、照顧人民。他強調，面對外來威脅，台灣絕非單打獨鬥，「台海和平穩定，是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何外來力量，以武力或威脅手段改變台海現狀。」

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