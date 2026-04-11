柯文哲涉貪案判決書出爐 北院：硬碟內容為柯收錢款項紀錄

前台北市長柯文哲涉貪案之完整判決書昨日出爐，台北地院針對扣案硬碟進行鑑定，透過人事檢討等專屬檔案，確認作者「wen」即為柯文哲本人，並認定工作簿記載之收款紀錄均為其親筆實錄。（資料照）

前台北市長柯文哲涉貪案之完整判決書昨日出爐，台北地院針對扣案硬碟進行鑑定，透過人事檢討等專屬檔案，確認作者「wen」即為柯文哲本人，並認定工作簿記載之收款紀錄均為其親筆實錄。合議庭認定，可驗證內容確實為柯向金主收錢的款項紀錄。

26萬字判決書 揭三大區塊犯罪事實

柯文哲的犯罪事實分為三大區塊，包含柯文哲收受威京集團主席沈慶京二一〇萬賄賂，護航京華城取得容積獎勵；兩件公益侵占罪，包括侵占基隆市副市長邱珮琳經手轉交六百萬政治獻金、共同公益侵占六一三四萬餘元；挪用眾望基金會八二七萬支付民眾黨員工薪水，涉犯背信罪。完整版判決書於昨日正式上傳至裁判書查詢系統，全文共四五七頁，約廿六萬字。

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判決書詳列柯文哲被扣行動硬碟中工作簿檔案所羅列的收款紀錄，其中兩筆政治獻金為柯親自收受，包括「博弈教父」陳盈助經其親信邱清章捐出的三百萬及勤業眾信會計師事務所會計師范有偉捐出的五百萬。合議庭認定，經過逐一檢驗、審核工作簿記載內容，可驗證內容確實為柯向金主收錢的款項紀錄，數字代表意義均為金錢，且唯有柯文哲能知悉工作簿內容全貌。

比對行動硬碟中其他檔案，檔名「補充」文件為柯文哲雙城論壇對外發言的致詞稿；「人事檢討」檔案，則為其擔任台北市長期間對部屬的人事意見；衛生福利部寄予柯文哲「居家隔離通知書」的文件，經其複製並轉存為word檔，上述作者及存檔者均為「wen」，合議庭認定檔案確為柯文哲本人所建立及儲存，其中更包含外界矚目的「小沈1500 沈慶京」部分。

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