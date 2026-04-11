柯文哲涉貪案判決書出爐 北院批柯：干擾獨立審判空間

前台北市長柯文哲涉貪案之完整判決書昨日出爐，北院合議庭直指柯自始否認犯行，未能正視錯誤，且未繳回全部犯罪所得，不足以減刑，更重話批評，柯文哲干擾法院獨立審判空間。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城收賄圖利等案，台北地院上月廿六日判處十七年徒刑、褫奪公權六年。完整版判決書昨出爐，柯文哲辦護律師主張不當訊問、非合法取得的對話證據紀錄等，北院合議庭認定對話紀錄、相關筆錄仍具證據能力；北院合議庭直指柯文哲自始否認犯行，未能正視錯誤，且未繳回全部犯罪所得，不足以減刑，更重話批評，柯文哲干擾法院獨立審判空間。

律師主張有不正訊問

合議庭認定仍具證據能力

判決指出，柯文哲辯護律師主張時任副市長彭振聲二〇二四年九月三日的偵訊筆錄不具證據能力，並指彭振聲原皆否認犯罪、對檢察官所指多有爭執，但用餐後應訊態度轉變，且檢察官以嚴刑峻罰，令其心生恐懼，屬不正訊問、非合法取得的證據。

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北院合議庭表示，經勘驗當日錄音錄影，雖存在中斷情形，但因辯護人要求律見，以及被告需用餐、服藥所致，並非違法中斷。針對柯文哲辯護律師質疑彭振聲遭不正訊問，合議庭認為，彭振聲本人並未作此部分之抗辯，相關筆錄仍具證據能力。

柯文哲辯護律師及威京集團主席沈慶京主張，通訊軟體對話紀錄屬非供述證據，且電子資料未經鑑定程序取得，不合法律程序。對此，合議庭判定，相關對話紀錄經合法調查且無違法取證或遭變造情形，得作為認定事實之依據。

合議庭指出，柯文哲身為主要在野黨主席及二〇二四年總統參選人，理應深知民主法治與審判獨立的重要性，卻於偵查、審理期間發表不當言論，干擾法院獨立審判。

合議庭並說，柯文哲自始否認犯行、未繳回犯罪所得，犯後態度難認有利量刑，且耗費司法資源。

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