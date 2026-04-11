為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    預估鄭習會後有「大禮包」 梁文傑：防中國養套殺

    2026/04/11 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會預估鄭習會後有「大禮包」，副主委梁文傑（左）昨強調，從政府立場，不希望再重複農漁民被對岸「養套殺」的過程。右為陸委會主委邱垂正。（記者方賓照攝）

    陸委會預估鄭習會後有「大禮包」，副主委梁文傑（左）昨強調，從政府立場，不希望再重複農漁民被對岸「養套殺」的過程。右為陸委會主委邱垂正。（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文將於十二日結束在中國行程，陸委會主委邱垂正昨在記者會指出，鄭麗文返台前夕，可能會有中共的惠台措施，或所謂的「大禮包」，除了農漁產品等的零關稅外，也可能進一步對中客來台觀光持續加碼。

    提醒農漁民 勿再落入陷阱

    陸委會副主委梁文傑表示，二〇〇五年「連胡會」之後，中國隨即宣布卅四項農漁產品免關稅的措施，後來又因為政治理由全部斷掉，在一來一往的折騰之中，台灣農漁民花了多心血投資種植鳳梨釋迦或養石斑魚等，卻慘遭「養套殺」，隨時可能中斷。

    梁文傑強調，從政府立場，不希望再重複這樣的過程，也會在政策上鼓勵農漁民不要落入陷阱之中，當然還是會有一些產業，覺得追求眼前的利益比較快，「以後斷掉就斷掉再說」；但還是要提醒，有時投資下去，犧牲可能很大，不要投資在隨時可能中斷的事業上面。

    邱垂正：對岸統戰思維操作

    邱垂正指出，鄭麗文返台前夕，可能會有中共惠台措施，或是所謂的「大禮包」，除了剛剛提到的農漁產品零關稅外，也可能進一步對中國居民赴台旅遊、中客來台觀光持續加碼。

    邱垂正表示，二〇〇五至今已廿年，當初所倡議的觀光客來台又收回去，我方希望能坐在「小兩會」進行商談，重啟健康有序的兩岸觀光交流，但對岸完全是用統戰思維在操作，農漁產品更是可收可放的，過去開放的，現在通通被禁掉。

    邱垂正強調，「對於這種不能永續、不能正常健康的兩岸農漁產品，或者是觀光客的交流，台灣還要重蹈覆轍嗎？」特別是農漁產品，受害的都是弱勢農漁民。政府希望兩岸的農漁產品也好、觀光客也好，應要用一個能確保國內產業與農漁民權益的原則來處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播