回應鄭習會 外交部：台灣參與國際毋須北京同意

針對國民黨主席鄭麗文昨會晤中共總書記習近平，會中提及台灣應在「九二共識」及「重建政治互信」基礎上參與國際組織與區域經濟整合，並稱習近平對此「回應特別正面」；外交嚴正表示，我國是主權獨立國家，與中國互不隸屬，參與國際毋須北京同意。圖為台北市萬華區販賣二手電視業者播放相關新聞。（中央社）

針對國民黨主席鄭麗文昨會晤中共總書記習近平，會中提及台灣應在「九二共識」及「重建政治互信」基礎上參與國際組織與區域經濟整合，並稱習近平對此「回應特別正面」；外交嚴正表示，我國是主權獨立國家，與中國互不隸屬，參與國際毋須北京同意。

駁鄭習會談話內容 重申「互不隸屬」

外交部發言人蕭光偉嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。他強調，我國享有參與聯合國等國際組織的權利，中國無權置喙及阻撓。台灣參與國際組織是基於我國主權的正當合法權利，「不應以取得北京當局事先同意為前提，更不需滿足中方預設的任何政治條件」。

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蕭光偉進一步批評，北京當局長期在國際上惡意扭曲「聯合國大會第二七五八號決議」，全面阻絕台灣參與國際事務，更頻繁以武力威脅我國主權及台灣人民的生存與權利。此外，中國更透過收買欺騙手法，不當奪取若干國際組織領導權，此舉不僅不正義地排除台灣參與，也正在改變以規則為基礎的國際秩序。

針對鄭習會談話內容，外交部嚴正駁斥北京當局將屬於台灣全體人民的權利，包裝為其「可收可放的恩惠」。蕭光偉指出，其意圖在於誘導台灣社會屈從其設定的先決條件，再以國際空間為餌，逐步窄化我國主權與外交空間。

蕭光偉表示，台灣是民主國家，外交部尊重國內各政黨依法進行兩岸交流活動，但這些活動均不應以損害我國的主權、安全與民主為代價。

蕭光偉呼籲，國人應認清北京當局長期阻擋台灣參與國際事務的險惡本質，以及如今試圖繞過台灣人民授權的政府平台，損害我國主權及利益之「虛假面目」，這實不符合國家及人民的長遠利益。

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