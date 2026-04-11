鄭習會登場 習近平：兩岸同胞走到一起不會改變

「鄭習會」昨舉行，中共中央總書記習近平於公開致詞時表達要在堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上加強溝通交流，未提及「一個中國」和「祖國統一」等詞彙。（美聯社）

新華社講稿 「國共攜手共創祖國統一」

「鄭習會」昨舉行，中共中央總書記習近平於公開致詞時表達要在堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上加強溝通交流，未提及「一個中國」和「祖國統一」等詞彙。不過，中國官媒「新華社」刊登的講稿，習就兩岸關係發展提出「四個堅持」，明確指出大陸和台灣同屬一個中國，國共兩黨要團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一。

公開直播 習：國土不可分、國家不可亂

習近平在公開直播中表示，兩岸同胞同屬中華民族，共同締造了統一的多民族國家，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神。也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。即使在台灣被侵佔的那段苦難歲月，台灣同胞不惜用鮮血和生命證明自己是中華的大家庭、不可分離的成員。

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習近平說，無論國際形勢、台海形勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親、走近、走到一起的大潮流不會改變。這是歷史的必然，我們對此充滿信心。岸同胞都是中國人、一家人，要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲。

習近平強調，我們要在堅守「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體、社會各界人士一道，加強交流對話。為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手上。

新華社刊登習近平的「四個堅持」，包括堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、間持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。內容指出，大陸和台灣同屬一個中國，根本在於堅持九二共識、反對台獨，核心是認同兩岸同屬一個中國。並批評台獨是破壞台海和平的罪魁禍首，國共兩黨要堅持反對台獨分裂和外來干涉，間定守護中華民族共同家園。

其中也提到，國共兩黨要鞏固政治互信，保持良性互動，團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。

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