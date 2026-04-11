鄭習會登場 鄭麗文：兩岸應建構制度性合作機制

「鄭習會」昨天舉行，國民黨主席鄭麗文致詞表示，兩岸應尋求一套防止及避戰的制度性解決方案。圖為鄭麗文與中共總書記習近平會面，兩人握手、合照十三秒。（美聯社）

「鄭習會」昨天舉行，國民黨主席鄭麗文致詞表示，兩岸應尋求一套防止及避戰的制度性解決方案，在堅持「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，進一步建構可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉。鄭也表達交流應有來有往，期盼將來能在台灣歡迎習近平，「有機會讓我當主人」。

邀習訪台 盼「有機會讓我當主人」

鄭麗文稱讚大陸在習近平的領導之下「成就非凡」，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康社會，而且持續騰飛。兩黨應該共同建設中華民族現代文明，為人類文明的融合與繁榮樹立典範。

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鄭麗文說，兩岸人民雖生活在不同的制度當中，但會相互尊重、相向而行。和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同的籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平、解決衝突的典範。

提增進台灣國際空間等五點主張

鄭麗文表示，希望在兩黨努力下，台海將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤，台海將是兩岸中國人共同守護和平的象徵。兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸應進一步的籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，從根本上消除所有的衝突誘因。

鄭麗文並提出推動兩岸關係和平發展、謀求恢復兩岸協商機制、增進兩岸互惠互利、在政治互信中增進台灣國際活動空間、持續發揮國共兩黨溝通平台功能等五點主張。

鄭麗文表示，兩岸的相關規定和國際現實都體現了一個中國，應在此規定和現實下相互協作，處理分歧，磋商化解對立狀態，應在堅持共同政治基礎上持續推廣實惠實利，增強兩岸和平的民意支撐。未來兩岸在重建政治互信後，應促成台灣重返世界衛生大會、國際民航組織及參與國際刑警組織等。

鄭麗文也在稍後舉行的記者會中表示，對於增進台灣國際活動空間，在閉門會談中，習近平的回應特別正面的，強調只要大家心靈契合，「什麼事情都是可以商量的」，都可以積極的研究、配合、促成，會高度的重視，也會積極考慮。

會後談成果 「台灣選舉的大利多」

鄭麗文強調，她與習近平成功會面，證實了「兩岸交流對話唯一的政治基礎就是堅持九二共識、反對台獨」。鄭說，她沒有三頭六臂，也沒有所謂的門票，其實就是「九二共識、反對台獨」這麼簡單。台灣沒有犧牲、放棄任何事情，很多心魔和障礙都是刻意操弄出來的。

對於「鄭習會」，鄭麗文認為，「這會是台灣選舉的大利多」，因兩岸關係越來越對立，很多人苦不堪言，紛紛表達對兩岸和平交流的高度期待，不希望看到下一代上戰場，「這些都會化為選舉的選票」。

「鄭習會」昨在中國北京舉行，國民黨出席代表包括主席鄭麗文、副主席張榮恭、蕭旭岑、李乾龍與智庫副董事長李鴻源 。中方則有中共總書記習近平、中央政治局常委王滬寧、蔡奇、中國國台辦主任宋濤、國家發改委發改委主任鄭柵潔。（美聯社）

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