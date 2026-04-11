國防特別預算卡關 中共盼國民黨拖到川習會後

來自北京方面消息人士透露，針對目前卡在台灣國會的一．二五兆軍購特別條例，中共高層希望國民黨繼續延宕，至少要拖到五月十四、十五日的「川習會」舉行後再說。（資料照）

來自北京方面消息人士透露，針對目前卡在台灣國會的一．二五兆軍購特別條例，中共高層希望國民黨繼續延宕，至少要拖到五月十四、十五日的「川習會」舉行後再說。

讓北京多一個籌碼對美談判

消息指出，這麼做的目的，是在讓北京多一個籌碼對美談判，屆時川普或許會因此減少或停止對台灣的武裝，國民黨也可以順勢減除壓力。責任即不會在國民黨身上。

請繼續往下閱讀...

有關立院的軍購案朝野協商，原定四月九日舉行，但國民黨日前臨時提議延後未被接受，當天未出席協商。民進黨召委陳冠廷原訂下週再召開一次黨團協商，但國民黨召委馬文君當天要另行安排考察行程，若立法院長韓國瑜未積極應處，未來期程的變數可以預見。

至於到現在仍未付委的中央政府總預算部分，北京消息說：因為習近平與鄭麗文已經見面了，「大陸」這邊沒有既定堅持，只要不讓賴清德毫無後顧之憂即可，尊重國民黨自己的選舉考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法