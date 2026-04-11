知名製片李能謙涉當共諜 求刑12年

女星劉香君（左）丈夫、製片人李能謙（右）涉嫌與中共軍情人員接觸後遭吸收，刺探我國軍事情資並蒐集逾3千筆軍職人員個資，台北地檢署昨起訴，求處12年以上徒刑。（資料照，萬鴻提供）

女星劉香君丈夫、製片人李能謙涉嫌與中共軍情人員接觸後遭吸收，刺探我國軍事情資並蒐集逾三千筆軍職人員個資。台北地檢署昨偵結，依違反國家情報工作法等罪起訴李男與其員工徐胤豪、張家凌、彭永聰及退役軍人柯孟妤等五人，並對李男求處十二年以上徒刑；昨移審後法院裁定繼續羈押。

全案源於北檢偵辦詐欺案時意外發現情資，溯源揭發共諜情蒐網絡。李男去年二月赴福州遭暱稱「福州溫泉」吸收，返台後指示徐胤豪透過微信暱稱「漢堡」男子取得逾三千筆軍職及情報人員資料，並於同年四月傳送六份檔案給中方。

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前年五月，李男赴廣州與軍情人員「小藍」接觸，對方提出依機密程度給付報酬，李與張家凌同意合作。返台後，李再指示彭永聰以五千元購得五十名軍人名單交付中方，並由李男向中方索討人民幣五千元報酬，但因開價過高遭到拒絕。李男也設立群組「職業軍人靠北互助會」，以密語篩選現役軍人。另張男曾介紹柯女提供軍中機密文件，由李翻拍後傳送中方。

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