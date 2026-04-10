延宕逾200天 國民黨團今仍不處理總預算

民進黨團副幹事長陳培瑜（左）昨表示，若在野黨立委主張照顧人民需求與地方建設發展，就應該履行審查總預算案。圖為陳培瑜與民進黨立委范雲（中）、吳沛憶（右）昨召開記者會，針對國民黨主席鄭麗文、軍購案等議題發表意見。（記者羅沛德攝）

中央政府總預算持續卡關，立法院國民黨團月初舉行內部會議，多名立委表達應該要盡快脫離總預算和軍購的戰場，傳出總預算可能在今天院會付委。但據了解，當天尚未形成黨團共識，除非今天上午黨團大會再討論，否則不會處理。立法院民進黨團對此批評，總預算已延宕逾二百天，造成縣市政府執行困難，在野黨立委若主張照顧人民與地方建設，應儘速依法審查、三讀通過總預算。

民進黨團：藍喊照顧人民 就應儘速審查

國民黨團內部會議隔天，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣即呼籲朝野各界「各退一步」，對於立法院三讀通過之法律案，行政院即應依法副署並執行；對於總預算、特別預算，立法院基於憲法義務，理宜儘速審議。

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國民黨立委表示，四月一日僅聽取大家意見，雖然多數藍委都有表達應該要審總預算和增加軍購預算，但還沒有「共識」決定怎麼做，消息就已經傳出去。如果要處理總預算，一定會在黨團大會討論，但目前還沒有正式開會決定。

也有立委說，行政院不執行立法院通過的新興預算，也不打算依法編列立法院三讀通過軍警消待遇相關預算，變成國民黨團要一直讓，難道這是韓國瑜所說的「朝野各退一步嗎？」

民進黨團副幹事長陳培瑜受訪表示，總預算案已延宕逾兩百天，在野黨必須對地方首長說明清楚，尤其是災防與新興計畫等預算，已造成各縣市政府執行困難，公務員也無法放心使用款項，風險非常大。若在野黨立委主張照顧人民需求與地方建設發展，就應該履行審查總預算案。

民進黨也指出，藍白持續拿立法院決議「七一八億元新興計畫可先行動支」來混淆視聽，但這只是二讀決議案，不具法律效力。總預算案仍然必須整包審查、完成三讀，才能合法運用。若照藍白所說先行動支預算，未來立法院在審議預算時刪減支出，行政機關花出去的經費將無法核銷，導致違法；呼籲在野黨儘速依法審查、三讀通過總預算。

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