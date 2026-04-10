會見台商 鄭麗文：唯有和平才能興台

國民黨主席鄭麗文（左）昨率團參訪中國商飛公司，中共國台辦主任宋濤（右）陪同，兩人並一同坐進展示飛機的駕駛艙內。（法新社）

鄭麗文「二〇二六和平之旅」的重頭戲「鄭習會」預計今天登場。國共兩黨對鄭習會資訊保密到家，如同「馬習二會」一樣，未提前透露；不過，鄭麗文將在會見中共總書記習近平後舉行記者會說明此行成果。鄭麗文昨會見台商表示，「唯有和平才能興台」，國民黨二〇二八年重返執政時就可以結束這些年的「委屈」，迎來全新的時代。

鄭習會今登場 國共兩黨保密到家

鄭麗文這幾天的發言不脫「九二共識、反對台獨」，多次強調和平與和解，中國與中華民國之間密不可分的關係。不過，前天上海市委書記陳吉寧在會面時直指，推動國家統一，鄭僅以「深化上海跟台灣的交流，繼續為兩岸和平累積善意和互信」回應。今天面對習近平可能就「推動兩岸統一進程」的相關發言，鄭如何接招，將是外界關注的焦點。

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稱二〇二八年重返執政 迎來全新時代

鄭麗文昨出席全國台企聯演講暨餐敘時表示，長期深耕大陸市場的台商是我們最重視的，因此兩岸的敵對狀態一定要打破，過去這些年，「我知道大家委屈了」；但這個委屈，國民黨相信在二〇二八年重返執政的時候就可以全部結束，迎來一個全新的時代。

鄭麗文昨在參觀上海洋山港後也重申，和平是最有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。魯迅曾經說過，其實世上本來沒有路，走的人多變成了路，現在就讓我們一起開始走這條路，走這條和平的路。而且要堅定地走下去。

鄭麗文表示，台灣有許多人問他，此行到大陸會帶什麼禮物回來？她希望，如果可能的話，「我帶給所有台灣親朋好友的禮物就是和平」。她也向國際社會宣誓，兩岸一定會擔負起在整個區域創造和平、維持穩定，讓所有的人們都可以來這裡追尋實現夢想。

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