習鄭會搶先川習會 國安官員：北京對美打台灣牌

國安官員分析，北京選在「川習會」前安排「習鄭會」的三大操作意圖已逐漸浮現。（路透、資料照，本報合成）

國民黨主席鄭麗文訪問中國，今料將會見中共總書記習近平。國安官員分析，北京選在「川習會」前安排「習鄭會」的三大操作意圖已逐漸浮現，北京積極營造「台灣民意向著北京」及「中國主導台灣一切」的態勢，向美國打「台灣牌」，進而影響美國對台軍售與主張。

中方意圖營造「台灣民意向著北京」

至於雙方論述，另一位國安官員研判，習將重申北京定義的「九二共識」，也就是「一個中國」、「一國兩制」，而非國民黨過去主張，現在少講、也不敢當面說的「一中各表」。而鄭麗文應會在習面前說出北京期待的：兩岸都是「中華民族」、「同根同源」等論述，並再次以「九二共識、反對台獨」呼應習的主張。

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國安官員也認為，北京當局期待透過習、鄭在「九二共識、反對台獨」的相互呼應中，實現確立「反獨一中」的框架，啟動並加速今年對台工作會議訂定的目標：「兩制」（一國兩制）方案的推進。

企圖主導台灣政局 達成「實質管治」

國安官員指出，北京目前在三個面向的行動已越發明確。一、「川習會」前，積極營造「台灣民意向著北京」、「中國主導台灣一切」的態勢。二、北京企圖操作國際宣傳，宣稱北京與台灣多數民意具有「共同政治基礎」（中國統一）。三、採取「和戰兩手策略」，假「和平」之名弱化台灣內部團結，從而主導台灣政局，達成對台灣的「實質管治」。

國安官員說，鄭麗文還沒踏上中國前，北京就在區域周邊進行大規模空域管制，營造對各方施壓的態勢，另一面又透過「習鄭會」創造「和中國統一就有和平」的假象，誘導台灣人民放棄對自由民主的堅持，或至少激化內部對立，為中國對台影響力創造更多空間。

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