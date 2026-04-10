中共突宣布黃海實彈射擊 民進黨：鄭麗文別當成迎賓禮砲

民進黨發言人林楚茵直言，國民黨可以自欺欺人將共機共艦當成「伴飛」，實彈演習當成「迎賓禮炮」，但別騙台灣人「躺平就能換和平」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文率團赴中展開所謂「和平之旅」，中共昨宣布在黃海實施實彈射擊。對此，民進黨發言人林楚茵直言，國民黨可以自欺欺人將共機共艦當成「伴飛」，實彈演習當成「迎賓禮炮」，但別騙台灣人「躺平就能換和平」，實力才是和平的基礎，儘速通過國防特別條例和總預算案才是最佳解方。

別騙台灣人「躺平就能換和平」

林楚茵表示，根據國防部監控報告，鄭麗文人還沒出訪，共機共艦就不斷擾台，從本月六日至八日，每天都有共機、共艦及公務船在台海周圍繞行，共機甚至逾越海峽中線；昨更無預警宣布在黃海實施實彈射擊。

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「高喊口號卻毫無作為，是換不到和平的。」林楚茵說，鄭麗文「種下的和平種子」還沒發芽，就被中共當成砲彈射擊，直接打臉。林呼籲國民黨，別欺騙台灣人「躺平就能換和平」，應讓立法院趕快審議通過軍購與總預算，讓台灣回歸正軌、穩健前行。

民進黨政策會執行長吳思瑤批評，鄭麗文在中山陵發表談話時哽咽，其實包藏著配合中國統戰、出賣台灣的野心，根本是鱷魚的眼淚；與此同時，共機和共艦正包圍、威脅著台灣，與鄭麗文這個過場臨演不同，解放軍才是武嚇台灣的固定班底。

民進黨立委王定宇也說，鄭麗文赴中前曾說，要向台灣展示和平很容易；鄭麗文正準備晉見習近平，習卻用黃海的實彈軍演來回應「和平很容易」的說法，這種荒謬又諷刺的畫面，希望台灣的人民看清楚，台灣現在面對的外患及內憂是什麼。

王定宇批說，若鄭所謂的和平是向威脅台灣的中共卑躬屈膝，同時在台灣杯葛阻擋提升國防的預算，這其實叫做投降。他並喊話民眾，自己的國家自己救，外部威脅並不可怕，內部扯後腿才是真正的隱患。

民進黨團副書記長陳培瑜則指出，鄭麗文出訪中國期間，國民黨立委就惡意杯葛軍購，討習近平歡心，不禁令人懷疑是「裡應外合」；但習完全不給鄭麗文面子，中共軍機艦仍然持續侵擾台灣，顯見國民黨的卑躬屈膝，換來的卻是中共從未間斷的侵門踏戶。

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