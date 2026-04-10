鄭習會今登場 陸委會籲鄭麗文提「正視中華民國存在」3訴求

陸委會發言人梁文傑昨天強調，希望鄭麗文和習近平會面時，清楚說出台灣主流民意和台灣人民的訴求︰一、中共要正視中華民國存在的事實；二、台灣未來要尊重台灣人民的意願；三、立刻停止共軍機艦擾台。（記者陳鈺馥攝）

當面向習說「尊重台灣人民意願、立刻停止機艦擾台」

國民黨主席鄭麗文率團訪中，今日將在北京會見中共總書記習近平。陸委會發言人梁文傑昨天強調，希望鄭麗文和習近平會面時，清楚說出台灣主流民意和台灣人民的訴求︰一、中共要正視中華民國存在的事實；二、台灣未來要尊重台灣人民的意願；三、立刻停止共軍機艦擾台。

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鄭麗文近日在南京中山陵謁陵，並發表長達十八分鐘演講，十一次點名日本，細數日本殖民統治台灣、發動侵華戰爭。她聲稱，「時至今日兩岸之間，仍舊因為一百三十年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合」。

鄭中山陵仇日演說 置台灣於危險境地

梁文傑表示，稍微對歷史理解就知道，孫中山一生的革命事業，無論是革命前後、到過世前，都與日本關係密切，同盟會是在日本成立。孫中山多次希望日本政府能幫助其革命事業，不管是資金或其他方面的幫助。

梁文傑批評，鄭麗文硬將孫中山說成是對抗日本軍國主義或殖民主義的領導人，這是對歷史很大的扭曲。這其實是要塑造一種史觀，將台灣現況當成是日本軍國主義遺留問題，此說法正好符合中共的宣傳。

梁文傑分析，台灣人為什麼不願意統一？真相是不願意過中共那種政治制度，但中共為了掩飾台灣人民真正心聲，便宣稱台灣人是皇民化，有深根蒂固親日心態，然後藉此動員民族主義情緒，另一方面又可合理化每天對台恫嚇，「如果台灣的政黨領導人迎合這樣的敘事，基本上妳就是表明要站在共產黨這邊！」

台灣人擔心的是 現在的中共集權統治

梁文傑強調，台灣人現在不擔心一百年前的日本軍國主義，擔心的是中共的集權統治。鄭麗文在中山陵整篇都是煽動台灣人民對日敵視的演說，這種做法非常奇怪。要交流就交流，要訪中就訪中，不要迎合中共的敘事，這會讓台灣處於非常危險的境地。

針對鄭麗文在中山陵有提中華民國，梁文傑冷回，中山陵是中共唯一可以讓國民黨講中華民國的特別保護區，歷屆國民黨主席在中山陵都會用一些隱諱方式講中華民國，所以沒什麼大不了。中共媒體不會報導，十四億中國人也不會聽到，而且「離開了中山陵，它就不會讓你再講」。

梁文傑說，我們真正感興趣的是，鄭麗文是不是與習近平見面的時機，直接當面提出這些訴求，這個才是勇敢。

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