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    首頁 > 政治

    拍片稱中國台灣 還標五星紅旗 中籍男子遭禁入境2年

    2026/04/10 05:30 記者李文馨／台北報導
    內政部長劉世芳（左）昨強調，任何人到台灣，請按照台灣的法律規定，從事合法、合規的活動。（記者羅沛德攝）

    內政部長劉世芳（左）昨強調，任何人到台灣，請按照台灣的法律規定，從事合法、合規的活動。（記者羅沛德攝）

    中國籍梁姓男子去年赴台觀光，事後有民眾檢舉他在小紅書發布在台旅遊影片，稱呼「中國台灣」還加五星紅旗；移民署審查認定此舉惡意貶損中華民國尊嚴，拒絕其入境兩年。內政部長劉世芳昨強調，任何人到台灣，請按照台灣的法律規定，從事合法、合規的活動。

    劉世芳：任何人來台 請按台灣法律規定活動

    行政院今年三月公布的訴願決定書指出，一名梁姓中國人去年十月以旅居泰國留學生資格申請來台觀光，但內政部移民署以「曾有違背對等尊嚴言行」而通知不予許可來台觀光兩年。梁男主張，這是大陸地區人民的習慣稱呼，原處分已違行政程序法的明確性要求，也涉限制言論自由，並有違比例原則。

    劉世芳受訪時表示，任何外國人只要申請來台灣，依照「入出國及移民法」或「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」，踏上台灣的土地當然要按照台灣的法令與規則。

    劉世芳說，不管是提行政訴願或遭移民署禁止再入境，都是按照規定辦理。她也呼籲，任何人來台灣，請按照台灣的法律、規定，從事合法的活動。

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