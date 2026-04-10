為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    欣欣、大南公車環景系統 驚見「中國晶片」 退輔會：82輛違約 將求償、限期更換

    2026/04/10 05:30 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委林楚茵昨於立法院國防委員會質詢時踢爆，欣欣、大南客運82輛公車使用中國海思晶片。（林楚茵辦公室提供）

    民進黨立委林楚茵昨於立法院國防委員會質詢時踢爆，欣欣、大南客運82輛公車使用中國海思晶片。（林楚茵辦公室提供）

    民進黨立委林楚茵昨於立法院國防委員會質詢時踢爆，國軍退除役官兵輔導委員會轉投資的欣欣客運與大南汽車，其採購之電動公車環景系統竟暗藏中國華為子公司「海思半導體」開發之晶片，由於公車每天穿梭於雙北街頭，並拍攝大量路徑街景，憂心恐淪「中國間諜車」。對此，退輔會主委嚴德發坦言事態嚴重，並證實共有八十二輛公車之系統商違約使用中國製產品，目前已成立專案小組全面普查，將依約向廠商求償並要求限期更換。

    穿梭雙北拍攝街景 恐淪「中國間諜車」

    林楚茵質詢時出示照片證據指出，公車環景系統（ＡＶＭ）為確保行車安全，運作時會持續拍攝周遭大量路人、車輛與街景影像。然而，經直擊發現，該系統內部竟違規使用中國海思晶片，且相關廠商為了規避稽查，甚至企圖塗抹去除晶片上的商標標籤。

    林批評，退輔會七日的回覆，仍聲稱相關零件產地為台灣與荷蘭，直到她提供照片事證並要求進一步抽查，退輔會才於八日更正資料，承認公車廠牌「創奕」所使用的「誠益」系統，其晶片產地確實來自中國。林楚茵強調，該批車輛採購時間為民國一一四年，顯示並非舊合約誤用，而是廠商明知故犯。

    林楚茵質疑廠商完全無視「禁用中國製產品」之切結規範，要求退輔會必須緊盯這八十二輛公車的系統更換期程，並將違約廠商列入黑名單，同時橫向通報經濟部與交通部，共同防堵資安漏洞。

    嚴德發答詢時表示，依據現行合約規範與廠商簽署之切結書，絕對不可以使用中國大陸產製之產品。雖然相關電動公車之車型與廠牌皆依「政府採購法」辦理公告，並獲得交通部審驗合格，但確實發生廠商私自違規的情形。

    嚴德發承諾，已要求相關客運業者立即啟動「重大事件處理機制」，並由退輔會成立專案小組進行全面普查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播