欣欣、大南公車環景系統 驚見「中國晶片」 退輔會：82輛違約 將求償、限期更換

民進黨立委林楚茵昨於立法院國防委員會質詢時踢爆，欣欣、大南客運82輛公車使用中國海思晶片。（林楚茵辦公室提供）

民進黨立委林楚茵昨於立法院國防委員會質詢時踢爆，國軍退除役官兵輔導委員會轉投資的欣欣客運與大南汽車，其採購之電動公車環景系統竟暗藏中國華為子公司「海思半導體」開發之晶片，由於公車每天穿梭於雙北街頭，並拍攝大量路徑街景，憂心恐淪「中國間諜車」。對此，退輔會主委嚴德發坦言事態嚴重，並證實共有八十二輛公車之系統商違約使用中國製產品，目前已成立專案小組全面普查，將依約向廠商求償並要求限期更換。

穿梭雙北拍攝街景 恐淪「中國間諜車」

林楚茵質詢時出示照片證據指出，公車環景系統（ＡＶＭ）為確保行車安全，運作時會持續拍攝周遭大量路人、車輛與街景影像。然而，經直擊發現，該系統內部竟違規使用中國海思晶片，且相關廠商為了規避稽查，甚至企圖塗抹去除晶片上的商標標籤。

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林批評，退輔會七日的回覆，仍聲稱相關零件產地為台灣與荷蘭，直到她提供照片事證並要求進一步抽查，退輔會才於八日更正資料，承認公車廠牌「創奕」所使用的「誠益」系統，其晶片產地確實來自中國。林楚茵強調，該批車輛採購時間為民國一一四年，顯示並非舊合約誤用，而是廠商明知故犯。

林楚茵質疑廠商完全無視「禁用中國製產品」之切結規範，要求退輔會必須緊盯這八十二輛公車的系統更換期程，並將違約廠商列入黑名單，同時橫向通報經濟部與交通部，共同防堵資安漏洞。

嚴德發答詢時表示，依據現行合約規範與廠商簽署之切結書，絕對不可以使用中國大陸產製之產品。雖然相關電動公車之車型與廠牌皆依「政府採購法」辦理公告，並獲得交通部審驗合格，但確實發生廠商私自違規的情形。

嚴德發承諾，已要求相關客運業者立即啟動「重大事件處理機制」，並由退輔會成立專案小組進行全面普查。

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