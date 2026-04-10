批黨運作走鐘 投縣議員簡千翔退出民眾黨

因對黨內制度和理念漸行漸遠，南投縣唯一民眾黨籍縣議員簡千翔，昨天宣布退出民眾黨。（記者陳鳳麗攝）

質疑修改黨紀規則「看人在辦事」

民眾黨在南投縣唯一的縣議員，也是前南投縣黨部主委簡千翔，昨天宣布退黨。他指出，民眾黨的理性、科學理念越來越模糊，與他的價值漸行漸遠，目前黨內的運作模式，已「走鐘」到看人在辦事，幾經思考決定退出民眾黨，以無黨籍身分尋求連任。民眾黨中央回應，對於目標與價值觀已不再契合的同志選擇離開，他們尊重其個人規劃。

民眾黨：尊重個人規劃

簡千翔強調是因「理念的不同」而退黨，退黨後不願意說重話，但也不願談論前主席柯文哲被判重刑一事。據了解，民眾黨為了被判刑的柯文哲修改黨內紀律規則，讓他下定決心跟民眾黨說再見。

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簡千翔是留學英國的教育博士，回國後希望打破兩黨對立，而在五年前加入民眾黨，並毛遂自薦籌組南投縣黨部，成為首任主委，二〇二二年當選南投、名間選區的縣議員，成為南投縣唯一的民眾黨籍縣議員。

簡千翔昨公開宣布退出民眾黨，他表示，政黨應該要貫徹理念，在既定黨章制度下，務實地向前行，民眾黨雖是小黨，但也經歷過多次選舉，制度理應更趨於成熟，但遺憾的是黨的理念越來越模糊，運作模式已「走鐘」到看人在辦事。

簡千翔說，昨天專程北上與秘書長周榆修懇談，周榆修雖有勸說慰留，但他仍堅持因「理念的不同」而選擇退黨，也祝福民眾黨未來越走越順。他說，退黨後不考慮加入其他政黨，會以無黨籍身分競選連任議員。

民眾黨發言人張彤表示，民眾黨是個制度明確的政黨，會和一路挺過風雨的戰友及陸續加入的新夥伴，為共同願景奮鬥，持續團結向前。她也說，民眾黨是價值堅定、方向一致的團隊，唯有理念相同、有勇氣共同承擔的夥伴，才能並肩作戰走得長遠。

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