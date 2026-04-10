黃國昌頻出招 政壇人士：仍回歸藍綠對決

下屆新北市長選戰，藍、綠、白陣營參選人底定，分別由李四川、蘇巧慧、黃國昌出戰，目前呈現「三腳督」局面，雖然國民黨、民眾黨喊出「藍白合」，外界猜測黃國昌可能不會選到底，但黃的政治動作頻仍，讓人霧裡看花；新北政壇人士分析，黃國昌目前所為是在拚民調，但未來「藍白合」後，新北仍回歸藍綠對決態勢。

國民黨新北市議員呂家愷表示，新北「藍白合」民調前，黃國昌有參選動作很正常，基於實力原則，國民黨李四川有優勢勝出；站在誠信原則，黃國昌曾說，輸的一方願賭服輸、要全力輔選，他相信黃國昌會兌現承諾，現階段為民調奮力一搏，同時拉抬民眾黨議員參選人的選情。

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藍議員：黃提供「小雞」發揮舞台

國民黨新北市議員陳偉杰認為，黃國昌身為民眾黨主席，有責任提供小雞發揮的舞台，不管召開記者會或造勢活動，都是選舉基本步驟，相信黃國昌會秉持「藍白合」默契，尊重民調結果。

綠營：蘇巧慧做好「一對一」準備

民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，黃國昌不放棄參選機會，全力拚民調，是不希望數字落差太大，影響小雞的選情，不論黃國昌是否選到底，民進黨蘇巧慧已做好面對「一對一」選戰的準備，按照既定步調努力。

民進黨新北市議員卓冠廷表示，黃國昌的參選意願如同嚼了一天的口香糖，乏味無趣，一下子成立競總，一下子又表態願加入李四川團隊，黃國昌自知民調沒起色，談退選沒面子，談合作又沒有談判的本錢，陷於騎虎難下的窘境。

民眾黨新北市議員陳世軒強調，黃國昌從頭到尾說得很清楚，藍、白現階段兄弟登山、各自努力，目前全力衝刺民調，也會尊重「藍白合」民調結果，說黃國昌不會參選的人，是網路側翼的攻擊話術，也是綠營刻意挑起藍、白矛盾的「激將法」，黃國昌一定說話算話，永遠是民眾黨最佳輔選者。

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