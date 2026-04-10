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    首頁 > 政治

    「韓家軍」分裂？ 韓國瑜陪許原榮掃街

    2026/04/10 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    國民黨台北市議員第三選區（松山信義）初選新人五搶二，擬參選人、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮昨由韓國瑜陪同掃街，引起外界質疑「韓家軍」分裂；過去力挺韓國瑜被視為「韓家軍」的擬參選人李明璇說，「現在該自己發光」。昨也在附近掃街的擬參選人楊智伃則說，年輕世代參選，要讓選民知道具備有獨立作戰的能力。

    李明璇︰現在該自己發光

    第三選區除了現任議員戴錫欽、詹為元、秦慧珠之外，新人李煥中、楊智伃、滿志剛、李明璇、許原榮爭取兩個提名席次。

    許原榮為前立委費鴻泰辦公室主任，基層經營已久，昨是韓國瑜首次為九合一選舉的小雞催票；許表示，感佩韓國瑜將他推薦給選民。

    對於韓國瑜推薦競爭對手，李明璇以聲明表示，與韓國瑜早有默契，韓不會特別為她催票，「韓院長其實已經借給我很多的光了」，現在該她自己發光。她不願意在初選讓任何人為難，何況一起競爭的還有她認識且有私交的朋友，黨內同志手心手背都是肉，不會要任何人選邊站。

    楊智伃說，韓國瑜幫許原榮站台，可見松山信義的新人競爭激烈，很多年輕世代加入，也可見國民黨人才濟濟。

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