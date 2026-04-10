國民黨北市議員39人登記 將提名33席

國民黨北市議員39人登記 將提名33席2026/04/10 05:30 記者甘孟霖／台北報導
國民黨台北市議員參選登記昨截止，將提名卅三席，共有卅九人登記。現任議員包括陳重文、應曉薇及山地原住民議員李傅中武未登記外，共廿五名現任議員尋求連任，十四名新人爭取出線。因國民黨保障現任參選，新人初選以中正萬華選區三搶一最為激烈。
各選區登記情形如下：
第一選區：現任議員張斯綱、林杏兒、汪志冰，新人賴苡任、黃子哲、林揚庭三搶二。
請繼續往下閱讀...
第二選區：現任議員闕枚莎、吳世正、游淑慧、李明賢，新人陳冠安，無需初選。
第三選區：現任議員戴錫欽、秦慧珠、詹為元，新人李明璇、楊智伃、許原榮、滿志剛、李煥中五人搶二席。
第四選區：現任議員柳采葳、葉林傳、陳炳甫，新人盧威、李易儒二搶一。
第五選區：現任議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛，新人郭音蘭、張延廷、周世雄三搶一席。
第六選區：現任議員耿葳、李柏毅、鍾沛君、王欣儀、陳錦祥、曾獻瑩、楊植斗、徐弘庭，無需初選。
平地原住民：現任議員李芳儒；山地原住民現任議員李傅中武未領表。
辦理初選的有一、三、四、五選區，一、三選區將採全民調，在四月廿三日至廿五日晚上、四月十九日至廿一日晚上進行。
四、五選區的初選方式將待市黨部十六日開協調會決定。民調結果將於五月十四日前公布。