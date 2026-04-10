籲守護台灣 綠送護腰要蔣萬安挺直腰桿

北市議員林延鳳送護腰給市長蔣萬安，要蔣「挺直腰桿」守護台灣尊嚴。 （記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文今天將與中國國家主席習近平會面；而立法院原定昨日下午協商國防軍購特別條例卻被國民黨團發函要求延後。台北市議會民進黨團昨在台北市長蔣萬安到市議會施政報告前，議員林延鳳送護腰要蔣「挺直腰桿」守護台灣尊嚴，陳賢蔚送「一中地墊」、簡舒培送「蔣萬安躺平專用席」，諷刺國民黨「有和平才能躺平」文宣。

市府︰蔣籲以對話降低衝突與誤判

蔣萬安全程低頭看資料，未做回應，北市府副發言人蔡畹鎣回應說，民進黨執政十年，兩岸官方溝通管道斷光光，蔣萬安多次呼籲「對等尊嚴善意互惠」原則下，以對話降低衝突與誤判，哪裡躺平？林延鳳說，蔣萬安二〇二二年選市長時曾在神明面前發誓，若有人敢欺負台灣絕對要用性命輸贏到底；鄭麗文在中國，中共又宣布要在黃海實彈演習。她準備醫療專業級護腰送蔣，希望蔣挺直腰桿，成為對抗中國、守護台灣的力量。

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送「一中地墊」 諷藍有和平才能躺平

陳賢蔚說，立院國民黨團因鄭麗文到中國延宕審查國防軍購預算，讓人無法接受；對國際釋出錯誤訊息，更讓台灣暴露在危機當中，台灣孤立無援狀況下，恐怕全民都「被躺平」。他送蔣全紅的「一中地墊」，上頭寫著「反對假和平，拒絕被躺平」，希望蔣萬安想躺平時要看清楚。

簡舒培則說，新北市長侯友宜都敢說強化國防實力是共識，應該以中華民國利益為考量，蔣卻不敢開口？難道市長想躺平，好讓中共不盯上？因此送上寫著「蔣萬安躺平專用席」的露營椅。

面對民進黨籍議員的輪番轟炸，國民黨籍議員吳世正反批民進黨，把國共交流講的十惡不赦、大逆不道，但連最抗中的美國總統川普都要去跟中國交流；「賴總統也曾說要請習近平喝珍奶！」抗中喊成這樣，結果共諜最多在民進黨、總統府，要不要調查一下？

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