中共劃5警示空域40天 蔡明彥：川習會前夕政治試探

國安局長蔡明彥昨受訪表示，中共劃設五個空域保留區，時間長達四十天，其軍事與政治目的皆在於試探美方活動。（記者塗建榮攝）

美伊達成二週停火協議，中共近日卻劃設大範圍離岸空域警示區，國安局長蔡明彥昨受訪表示，中共劃設五個空域保留區，時間長達四十天，其軍事與政治目的皆在於試探美方活動；另針對中共海上灰色襲擾，我方已建立跨部會通報機制，並積極與國際交換「海域感知（MDA）」經驗。

應對中共海上灰色襲擾 我建立跨部會通報機制

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蔡明彥昨赴立院進行國安局業務報告前受訪指出，中共在江浙的外海有劃設五個空域的保留區，不僅範圍大，且時間從三月廿八日一路延伸到五月六日。國安局研判，中共在軍事上透過劃設空域保留區，來測試外國軍機在相關空域活動的狀況，而該空域的主要活動者仍以美國為主。

蔡明彥說，中共劃設之後，四月六日美方已有偵察機進入空域保留區，顯示中共正利用此機會測試美國相關活動狀況。他指出，中共該空域保留區一直劃設到五月六日，時間點幾乎就在「川習會」的前一週。因此在政治上，顯然是在試探美國在「川習會」前，於印太地區相關空域活動的狀況。

針對中國對我灰色地帶襲擾與我應對機制，蔡明彥表示，中共灰色襲擾是國家安全非常重要的議題，目前我國跨部會之間已建立一套協調通報機制。這套機制涵蓋多個層面，第一是針對相關活動的預警，偵測附近可疑船隻；第二是進行即時通報；第三則是必須進行海上執法與確認當時活動狀況。最後則是倘若涉及海纜等基礎設施遭到破壞，進行快速修復以及必要的司法程序偵辦。

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