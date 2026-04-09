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    首頁 > 政治

    會見鄭麗文 上海市委書記陳吉寧：推動統一是兩岸大方向

    2026/04/09 05:30 記者劉宛琳／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（左）昨晚與上海市委書記陳吉寧（右）會面。（中央社）

    國民黨主席鄭麗文（左）昨晚與上海市委書記陳吉寧（右）會面。（中央社）

    國民黨主席鄭麗文赴中進行「二〇二六和平之旅」，昨晚會見中共上海市委員會書記陳吉寧。陳吉寧致詞表示，我們都是中國人，推動國家統一，堅定守護中華民族的共同家園，是我們處理兩岸關係的大方向；鄭麗文則表示，希望深化上海跟台灣的交流，繼續為兩岸和平累積善意和互信。

    鄭：深化滬台交流 累積兩岸善意

    陳吉寧表示，上海是兩岸合作交流最活躍、台商在中國居留最集中，也是兩岸人員往來最頻繁的城市之一。上海約有一萬多家台資企業，近四萬台胞工作生活，特別是還有五千多名台生在這裡學習，我們秉持「兩岸一家親」的理念，給予他們各方面的照顧。

    鄭麗文表示，希望能透過這次的機會，擴大、深化上海跟台灣之間的各項的交流，也希望繼續為兩岸和平累積、擴大彼此的善意跟互信。上海提供了台灣人很大的舞台、機會，台商也在這邊開創了一番不一樣的天地，非常謝謝上海市政府對台商的重視、服務跟照顧。

    鄭麗文表示，上海的特殊的地位，在兩岸的交流、兩岸的關係上也發揮了很多關鍵的作用，包括當年的辜汪會談，辜振甫希望除了九二共識外，這個會談能夠一直持續下去，這樣的一個兩岸的發展和努力不能中斷，包括上海跟台北的雙城論壇，已經舉辦十六屆，發揮了非常重大的功能跟作用。

    鄭麗文昨也會晤江蘇省委書記信長星，表達希望兩岸以正向的合作精神，能夠更加放大。信長星也表示，鄭麗文此行順應了要和平、要發展、要交流、要合作的台灣社會主流利益，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸人民的共同的願望，可以說順應民意。

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