謁中山陵》鄭麗文：日本帝國主義砍劈 兩岸傷口至今未癒

國民黨主席鄭麗文昨赴南京中山陵謁陵，發表談話時一度哽咽。（歐新社）

發表談話時一度哽咽

國民黨主席鄭麗文昨赴南京中山陵謁陵，發表談話時一度哽咽。她表示，兩岸因一三〇年前的甲午戰爭，被日本帝國主義大刀砍劈，傷口至今無法癒合，還有許多內部分歧導致的自相殘殺；鄭並強調，孫中山先生創立中華民國，不要忘記其臨終叮囑：「革命尚未成功，同志仍需努力」，致力於促進兩岸的和解與團結。

祭文以「民國紀年」開頭

鄭麗文訪團昨謁拜中山陵，祭文由國民黨發言人江怡臻念誦，文中以「民國紀年」開頭（民國一百十五年四月八日），並以「中華恢復，民國創立」帶入中華民國，結尾則強調共創和平，寶島神州（神州為對中國的泛稱），彰顯國民黨「先寶島、後神州」的優先次序。

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鄭麗文隨後發表公開談話表示，孫中山先生死後之所以躍居國際舞台、躋身世界偉人之列，不只因推翻滿清，更創立了亞洲第一個民主共和國「中華民國」（過去前總統馬英九、前主席連戰、吳伯雄、洪秀柱來到中山陵，都曾提及「中華民國」）。

鄭麗文表示，對日抗戰八年血淚斑斑，日本戰敗後，台灣才終於結束了五十年被殖民統治的厄運。戰後中國陷入了國共內戰，陳儀負責接收台灣，發生了二二八事變。國民黨退守台澎金馬，也因國共內鬥的陰影，在台灣內部發動了白色恐怖，台灣因此歷經了長達卅八年的戒嚴。兩岸之間就因一三〇年前的甲午戰爭，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合。

鄭表示，中國的災難，從來都不僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾、分歧所導致的自相殘殺，但真正受苦的，永遠是無辜的百姓。

她說，二〇〇五年初兩岸關係極度緊張，前國民黨主席連戰展開歷史性的和平之旅，時隔廿一年之後，她再度來到中山陵，看到象徵三民主義的三大平台、五權憲法的五大平台，踏上三九二階的台階，讓兩岸可以開始和解、交流、對話的九二共識，想到了當年孫中山未竟的志業，兩岸還沒有癒合的傷口，不要忘記孫中山臨終前的叮囑：革命尚未成功，同志仍需努力，應該共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。

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