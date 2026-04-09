顧立雄：盼美方加速軍售程序 以利預算通過

國防部長顧立雄8日與「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組訪問團合影。（國防部提供）

立法院今天即將舉行國防特別條例首次朝野黨團協商。國防部長顧立雄昨接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩訪問團，以及聯邦參議員吉姆．班克斯訪問團。他說，美國對台軍售是提升台灣自我防衛能力、維護印太區域和穩的關鍵力量，感謝美方已完成部分軍售項目「知會國會」程序，誠摯希冀能加速尚未完成的案項，以利我國特別預算審議與通過。

接見美參眾議員訪團 感謝挺台自衛

顧立雄昨在國防部先後接見美國參、眾議員訪團，針對國防特別預算、防衛政策、台美安全合作及台海情勢現況等重要議題交換意見，期盼深化雙邊國防事務交流，共同維護印太區域和平穩定。他在接見眾議院訪團時，感謝諾恩曾於今年二月「中國問題特別委員會」聽證會中，公開提醒中共對台威脅已超越傳統軍事層面，擴展至網路攻擊、資訊操控及經濟制裁等「灰色地帶」襲擾，為台灣安全爭取美國國會的支持與關注，彰顯台美互為重要夥伴的堅定承諾。

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顧並於會晤班克斯時指出，班克斯擔任眾議員期間，積極提出「透過實力達成台灣和平（Taiwan Peace Through Strength Act）」等友台法案，且身為現任參院軍事委員會關鍵成員，更協助促成「2026財政年度國防授權法案」（NDAA 2026）中多項友台條文。

顧立雄強調，面對日益嚴峻的區域安全挑戰，台灣亟需強化防衛韌性與不對稱戰力。我國政府目前提出的國防特別預算條例，除了傳統武器採購外，亦置重點於「國防產業自主」及「台美技術合作」，期盼透過雙方技術交流，帶動民間企業生產量能，達成國防科技與經濟共生共榮的目標。

顧立雄進一步說明，美國對台軍售是提升台灣自我防衛能力、維護印太區域和平穩定的關鍵力量。他除感謝美方已完成部分軍售項目的知會國會程序，亦誠摯希冀能加速尚未完成的案項，以利特別預算的審議與通過。

韓見班克斯訪問團 允協助軍購審查

立法院長韓國瑜昨也接見班克斯訪問團，韓國瑜承諾，他將盡力協助完成國防特別預算的審查，向世界傳達台灣投入資源防衛國家的決心，也相信國際友人將持續給予台灣支持。

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