接見美參議員班克斯訪團 賴清德：交流不能犧牲民主自由、國家利益

賴清德總統昨接見美國聯邦參議員班克斯（左三）訪問團，感謝班克斯等三十七位跨黨派參眾議員聯名致函，表達對台灣強化國防的支持。（總統府提供）

班克斯籲立院通過軍購預算

總統賴清德昨接見美國聯邦參議員班克斯訪問團時表示，台灣熱愛和平，但唯有實力才能確保和平；「台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價」，期盼立法院不分黨派，一起支持政府完整的國防特別預算規劃，向國際社會展現台灣持續強化自我防衛能力的決心；班克斯也呼籲立法院通過特別預算，向中國及國際社會清楚傳達台灣「以實力維持和平」的堅定立場。

國民黨主席鄭麗文刻正率團訪中，立法院國民黨團要求國防特別條例黨團協商日期，從九日延後至十五或十六日，引發爭議。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷昨表示，堅持按照原訂日期九日召開協商，呼籲國民黨內新、中生代勇敢反抗中共派。不過，立院國民黨團預計今天不會出席協商會議；民眾黨立委王安祥則說，會出席表達立場。

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今軍購條例協商 藍營不出席

國民黨團人士表示，藍營仍在與白營就黨版間的差異進行整合，目前還在凝聚共識，有結果再去與綠營協商，畢竟最終三讀通過的絕不會是行政院版本，因此，預計今天不會出席協商會議。

民進黨團書記長范雲則表示，倘若國民黨團集體缺席協商，就是擺明在等待習近平在「習鄭會」中的指示，「國民黨不能拿國家安全作為對中共示好的禮物」。

兼任民進黨主席的賴清德昨也在民進黨中執會強調，台灣提升國防，不是挑釁，而是為了守護習以為常的民主自由生活，唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平。賴呼籲立法院，儘速通過不打折的「國防特別條例」，向國際社會清楚傳遞台灣捍衛民主自由的決心，以及維護區域和平穩定的承諾。

國安局：北京對台「兩個分化」

國安局長蔡明彥昨受訪時分析，中共目前主要的對台策略是「和戰加壓」，一方面透過軍事恫嚇與灰色襲擾，刻意製造兩岸「兵凶戰危」的氣氛，讓台灣社會與民眾感受到瀕臨戰爭的心理壓力而產生不安；另一方面，則透過各種兩岸交流活動，推促中共所主導的兩岸和平，並利用隨之而來的所謂「和平紅利」，達成兩個分化的政治目的。

蔡明彥進一步指出，中共的第一個分化是針對台灣內部社會，藉此提升「親中路線」的聲量，並進一步阻擋對美軍購案的推動；第二個分化則是分化台美合作，中共企圖透過交流活動，塑造兩岸對於「和統」仍有相關意見存在的表象，藉此弱化美國介入台海情勢，或針對台海議題的相關發言權。他提醒，中共在推動相關交流活動背後，仍有其政治與統戰的操作目的與手法。

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