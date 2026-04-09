自由日日shoot》鄭麗文南京謁陵提孫中山創立「中華民國」 陸委會：遮遮掩掩呼應中共敘事

國民黨主席鄭麗文昨率團至中國南京中山陵拜謁國民黨總理孫中山，鄭麗文在拜謁祭文以「民國紀年」開頭，並以「中華恢復、民國創立」帶入中華民國。對此，陸委會批評說，鄭麗文用遮遮掩掩的方式提起中華民國，並刻意呼應中共的歷史敘事，令人遺憾。（路透）

國民黨主席鄭麗文昨率團至中國南京中山陵拜謁國民黨總理孫中山，鄭麗文在拜謁祭文以「民國紀年」開頭，並以「中華恢復、民國創立」帶入中華民國。對此，陸委會批評說，鄭麗文身為國民黨主席，卻用遮遮掩掩的方式提起中華民國，並刻意呼應中共的歷史敘事，令人遺憾。

陸委會：與台灣人民的認知有別

陸委會副主委梁文傑曾表示，鄭麗文前往南京的中山陵掃墓，希望鄭麗文作為創建中華民國的國民黨的主席，不能連中華民國都不敢提。鄭麗文昨赴南京中山陵，由國民黨發言人代讀的祭文以「維民國一一五年四月八日」開頭，當中提到「中華恢復，民國創立」。鄭麗文隨後發表公開談話，提到當年孫中山「創立了亞洲第一個民主共和國—中華民國」。

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關於鄭麗文在中山陵的談話，陸委會指出，鄭麗文用遮遮掩掩的方式提起中華民國，和過去訪中的國民黨主席作法雷同，中國媒體根本不會報導這些說法，只用來向國人做交代。

陸委會也強調，中共把孫中山定位為「中國革命的先行者」，並自命為正統繼承人，完全未正視中華民國台灣存在迄今的事實，身為國民黨主席本該拒絕這種用語，但從當年的連戰到現在的鄭麗文，居然都遵行不悖，還刻意呼應中共的歷史敘事，與台灣人民的認知有別，令人遺憾。

莊瑞雄：鄭錯把統一當和平選項

針對鄭麗文訪問中國，立法院民進黨團昨召開「兩岸未來，不是國共兩黨可以私下決定」記者會，黨團幹事長莊瑞雄指出，中國國家主席習近平早已否定「一中各表」，並定調兩岸同屬一中，接受九二共識就是接受一國兩制，鄭麗文卻誆稱代表台灣主流民意，還錯把統一進程當作和平選項，「會把台灣民眾給嚇死」。

王定宇：鄭哽咽大戲 鱷魚的眼淚

民進黨立委王定宇則批評，鄭麗文演出哽咽大戲是配合中共論調，將台灣套入「國共內戰」與「一個中國內政」的框架，完全忽視台灣主權與民主化歷程。

「鄭麗文的哽咽，是不是鱷魚的眼淚大家自有公評。」王定宇說，鄭不為台灣被中國的軍事威脅而哽咽，不為台灣二三〇〇萬人的生存發展而哽咽，甚至不為當年中國共產黨屠殺百萬國民黨軍民而哽咽；而是為了把台灣、中華民國去主權化，把台灣人鎖進國共內戰的格局而哽咽。

民進黨立委王世堅認為，「鄭麗文是上帝送給民進黨最好的禮物」，因為她往往都會往錯誤的方向走，哪壺不開提哪壺。

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