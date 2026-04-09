李貞秀續唱「質詢」獨角戲

民眾黨中配李貞秀昨在立院質詢台續唱獨角戲。（記者塗建榮攝）

立法院內政委員會昨排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀在質詢台持續唱獨角戲。內政部長劉世芳、中選會選務處長王曉麟上台均未答話，李貞秀最後自問自答，要求書面回應。

劉世芳、王曉麟皆未答話

另外，民眾黨中評會原訂今處理李貞秀失言爭議，傳出將延到十三日。李貞秀表示，民眾黨是有制度的政黨，就依中評會的決議、程序，大家都尊重，就是平常心。至於是否擔心被開除黨籍，她僅說，不回答假設性問題。

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李貞秀質詢時，請劉世芳以及中選會代表備詢，劉上台後表示，李貞秀女士並未依法放棄中國國籍、中國戶籍，完全並不符合兩岸人民關係條例、國籍法的規定，落實對中華民國的單一效忠，李無法成為一個具有合法資格的中華民國國會議員，這個責任是在中國政府而不是台灣政府。

對於李貞秀問，「中配是外國人嗎」？劉世芳未回答。李再問，「沒辦法回答是不是，中華民國修憲了嗎？」劉仍未回答。李改問中選會人事案問題，王曉麟一度靠近麥克風欲回答，但手碰到麥克風又推開、後退未回應。

李貞秀喊要時間暫停、程序發言，會議主席、國民黨召委廖先翔回應，詢答結束之後才有程序發言。廖表示，每一位行政官員無論是否有發言、沉默，都是一種意見的表達，尊重每一位官員發言的權利。

隨後李貞秀針對選罷法持續唱獨角戲質詢，諸多問題劉世芳、王曉麟都未回應，李自問自答要求書面回應。

內政部長劉世芳、中選會選務處長王曉麟上台均未答話。（記者塗建榮攝）

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