為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀續唱「質詢」獨角戲

    2026/04/09 05:30 記者林欣漢／台北報導
    民眾黨中配李貞秀昨在立院質詢台續唱獨角戲。（記者塗建榮攝）

    民眾黨中配李貞秀昨在立院質詢台續唱獨角戲。（記者塗建榮攝）

    立法院內政委員會昨排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀在質詢台持續唱獨角戲。內政部長劉世芳、中選會選務處長王曉麟上台均未答話，李貞秀最後自問自答，要求書面回應。

    劉世芳、王曉麟皆未答話

    另外，民眾黨中評會原訂今處理李貞秀失言爭議，傳出將延到十三日。李貞秀表示，民眾黨是有制度的政黨，就依中評會的決議、程序，大家都尊重，就是平常心。至於是否擔心被開除黨籍，她僅說，不回答假設性問題。

    李貞秀質詢時，請劉世芳以及中選會代表備詢，劉上台後表示，李貞秀女士並未依法放棄中國國籍、中國戶籍，完全並不符合兩岸人民關係條例、國籍法的規定，落實對中華民國的單一效忠，李無法成為一個具有合法資格的中華民國國會議員，這個責任是在中國政府而不是台灣政府。

    對於李貞秀問，「中配是外國人嗎」？劉世芳未回答。李再問，「沒辦法回答是不是，中華民國修憲了嗎？」劉仍未回答。李改問中選會人事案問題，王曉麟一度靠近麥克風欲回答，但手碰到麥克風又推開、後退未回應。

    李貞秀喊要時間暫停、程序發言，會議主席、國民黨召委廖先翔回應，詢答結束之後才有程序發言。廖表示，每一位行政官員無論是否有發言、沉默，都是一種意見的表達，尊重每一位官員發言的權利。

    隨後李貞秀針對選罷法持續唱獨角戲質詢，諸多問題劉世芳、王曉麟都未回應，李自問自答要求書面回應。

    內政部長劉世芳、中選會選務處長王曉麟上台均未答話。（記者塗建榮攝）

    內政部長劉世芳、中選會選務處長王曉麟上台均未答話。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播