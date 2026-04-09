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    首頁 > 政治

    中共假商務真滲透 國安局︰抓到即刻驅離

    2026/04/09 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國安局長蔡明彥8日出席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。（記者塗建榮攝）

    國安局長蔡明彥8日出席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。（記者塗建榮攝）

    最快數小時內監視器掌握動態

    中共對台滲透手法不斷翻新，多位民進黨立委昨質詢時示警，中共正利用台灣言論自由與商務交流便利，遂行「假商務、真滲透」。對此，國安局長蔡明彥昨指出，國安局與移民署設有聯審機制，凡涉及違法情事者，國安單位最快能在數小時內透過監視器掌握動態並即時驅離出境。

    民進黨立委林楚茵昨質詢時指出，近期包括「孫憲」等具特殊身分人士，疑似透過「假商務交流」名義頻繁進出台灣，更有中國網紅身著古裝在台宣傳「台灣是中國一部分」；另針對中國籍人士來台審查機制，立委王定宇詢問，國安單位有時候放行特定人士是否為「放長線釣大魚」？

    蔡明彥回應，若有懷疑就會查察瞭解，但只要活動與申請目的不符且涉及違法，國安局就會立刻發動驅離，甚至曾有透過市區監視器，在數小時內就將違法者驅趕出境的案例。

    涉徐春鶯案公司 國安局已察覺背景異常

    林楚茵進一步指出，涉入徐春鶯共諜案的科技公司，至二〇二二年為止竟然承接政府標案高達一三〇〇萬元，對象涵蓋國防大學、調查局、國防部及榮總等機敏單位，形同「用人民納稅錢真正的在養共諜」；王定宇則痛批該組織是不折不扣的「中共網絡諜報組織」，更涉及高額洗錢。

    蔡明彥對此回應，廠商進入發包程序前雖經政府的政風系統確認合格，但國安局已注意到其背景確實存在「異常」。國安局有一套比其他政府單位更嚴格的廠商篩選機制，未來將提供各單位參考。

    另，王定宇及立委李坤城也關切中共手腳是否已實質伸入政黨內部。蔡明彥回應，確實有此情況，相關國安案件皆由國安情報系統發動立案，有事證之後再交給檢方偵辦，整個發展過程中，國安單位皆有注意並掌握到其發展網絡，以及中共鎖定特定對象、金流、人流發展的脈絡。蔡明彥坦言，國安單位處理這些案件的時間非常長，檢方能有相關起訴事證，是經過長期部署才有此結果。

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