立院密件 朱政騏傳給共媒海峽導報主任╱王煒藉採訪之名 在台活動逾十年

海峽導報長期對台進行統戰滲透，近期重心轉向經營網路影音與社群平台。（記者劉詠韻翻攝）

台北地檢署上週依違反國家安全法等罪，起訴民進黨籍台北市議員初選勝出者朱政騏，民進黨中執會昨天已撤銷朱的提名資格。檢調指出，朱利用職務之便，刺探並翻拍列為密級的立法院文件，再透過專用手機傳送給具有中共身分的「王姓男子」，並收受人民幣兩萬元為報酬；據了解，王男即是中共統戰媒體《海峽導報》新聞中心主任王煒，過去藉由採訪之名，在台活動已逾十年。

檢調研判，王煒以《海峽導報》記者身分在台期間，持續接觸政治幕僚並建立人脈，行為已涉及情資接觸與蒐集。至於朱政騏案，檢調正逐步追查在台協力網絡。

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馬英九政府二〇〇八年上台後推動兩岸交流，多家中國官媒獲准駐台，最高峰時曾有三、四十名記者、逾十家中國中央級官媒與地方性媒體在台採訪。中媒在台亂象包括直接在台灣錄製政論節目，甚至爆出某電視台政論節目疑受國台辦指示，要求以「商業利益」為交換製作特定帶狀節目，並由新華社駐台記者進棚「盯場」。

《海峽導報》對台滲透不只指示朱政騏案，其新聞中心主任王煒及記者林靖東，早已在前年總統大選期間指使媒體人林献元、退休副教授蘇雲華製造偽假民調介入台灣選舉，林遭判九月、蘇六月徒刑。

陸委會︰非單純媒體 去年已暫停駐點資格

陸委會表示，《海峽導報》隸屬「福建日報報業集團」，曾介入我國內事務，已非單純新聞媒體性質，政府已宣布自二〇二五年起暫停該媒體來台駐點。至於疫後中媒記者來台駐點輪替，依規定採專案申請、個案評估許可，並透過移民署聯審會機制審查，目前維持既有七家十一人在台駐點。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗認為，中國透過特定媒體在台活動，已不只採訪，而是結合人脈經營、資訊蒐集與影響操作的複合性工具，此案再次暴露台灣在制度上面對中國滲透時的鬆動與遲鈍。

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