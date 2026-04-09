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    首頁 > 政治

    朱政騏涉共諜 民進黨撤議員提名資格

    2026/04/09 05:30 記者陳政宇／台北報導
    朱政騏（資料照）

    朱政騏（資料照）

    王世堅服務處主任 賴俊翰遞補

    通過民進黨台北市議員初選的前立委助理朱政騏，因涉嫌拍攝立法院機敏資料供予中國，日前遭檢方依違反「國安法」起訴。民進黨中執會昨天決議，正式撤銷朱的議員提名資格，由另一位參選人、立委王世堅中山區服務處主任賴俊翰遞補。

    民進黨台北市黨部上月十二日公布中山大同區（第四選區）議員初選民調結果，朱政騏以新人之姿搶下提名席次。不過，檢調查出朱曾刺探並翻拍列為「密」級立院文件，透過專用手機傳給中共籍王姓男子，事後收受兩萬元人民幣報酬，台北地檢署本月二日依違反「國家安全法」等罪嫌將陳起訴，並求刑五年以上。

    民進黨台北市黨部二日旋即召開執行委員會，依「民主進步黨紀律評議裁決條例」相關規定，決議予以最嚴厲之開除黨籍處分，評議委員會裁決後一致通過，後續送民進黨中評會確認。

    中評會︰盡速完成開除黨籍程序

    民進黨中評會主委賴瑞隆昨受訪說明，朱政騏涉及洩漏國家機密與「國安法」問題，民進黨無法接受，中評會將在收到地方公文後，盡速與其他議員初選相關案件一併處理，追認並完成開除黨籍的程序。

    民進黨發言人吳崢在中執會後表示，朱政騏影響黨譽甚鉅，中執會決議撤銷朱的議員提名資格，由另一位參選人賴俊翰遞補。

    此外，桃園市議員游吾和、張肇良和桃園市議員參選人胡家智、桃園議員張肇良皆涉入司法案件，中執會亦討論三人的議員參選資格。據了解，胡因檢方尚未傳喚、羈押和起訴，基本上將繼續提名；張與游一審判決尚未出爐，中執會決議維持提名、附帶條件，若登記前一審結果出來，將依照黨章處理、不予提名。

    陳怡君參與中評會遭疑 賴要求處理

    另據轉述，民進黨中常委陳茂松質疑，台北市議員陳怡君涉案已被廉政會裁決停權兩年六個月，怎能參與中評會？依照黨章，她在中評會的資格要被除名。兼任民進黨主席的總統賴清德要求組織部按照黨規章處理。

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