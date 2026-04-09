《基隆市長選戰加溫》當最強母雞 童子瑋︰爭取跨黨友軍支持

民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）表示，將擔起「最強母雞」責任。（記者盧賢秀攝）

民進黨籍基隆市長參選人童子瑋昨表示，基隆雖然藍大於綠，但在國政穩健及地方願景的雙重加持下，基層信心逐漸回溫，支持者從過去的「小小聲」相挺，如今熱情如火地公開支持；他將以在地角度與宏觀格局，為家鄉擘劃廿、卅年的市政藍圖，擔起「最強母雞」責任，帶領民進黨議員聯合作戰外，也會積極爭取跨黨派友軍支持。

基層信心回溫 支持者熱情

童子瑋的祖父、總統府資政童永是「基隆三大廟」之一慶安宮的榮譽主委，與政壇人士也交情深厚，童子瑋昨接受電子媒體訪問說，親民黨主席宋楚瑜擔任省長，經常到慶安宮，逢年過節他也會去拜訪宋楚瑜。日前和前秘書長林右昌與前總統蔡英文，也一起透過視訊向宋楚瑜祝壽，未來會爭取親民黨的支持。

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童子瑋強調，這幾年基隆人最不滿的是市政混亂、缺乏願景，市府「想一步做一步」。他期待重整市政，從生活面、基礎建設面到未來的交通、產業政策，讓大家看見基隆的進步跟希望，他也感受到在國政穩健及地方願景的雙重加持下，基層信心逐漸回溫，支持者從過去的「小小聲」相挺，如今風雨無阻、熱情如火地公開支持。

另一方面，台灣民眾黨昨天在基隆召開中央委員會，在基隆將推出四人參選議員，包括李文耀在安樂區、呂承祐在中山區、黃申棟選信義區以及林廷翰選中正區，希望民眾支持。

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