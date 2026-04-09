國民黨議員領表截止 中正萬華3新人搶1席

大安區車層里長李易儒（前排右二）昨前往登記參選中山、大同市議員。（記者甘孟霖攝）

3選區共19人領表 第5選區應曉薇被判刑無法參選

國民黨台北市黨部辦理議員登記參選第二波作業，包含第四（中山、大同）、第五（中正、萬華）、第六（大安、文山）三個選區，昨日領表截止，總共有十九人領表，現任議員十五人中，涉京華城案被判刑的第五選區議員應曉薇無法參選，並未領表。記者致電應曉薇，未能接通取得回應。五名領表的新人中，第五選區有北市府前副發言人郭音蘭、退將張延廷、前萬華區黨部主委周世雄三人，爭搶應曉薇的空缺。

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郭音蘭、張延廷及周世雄 爭取提名

國民黨台北市黨部七至九日進行領表登記作業，昨領表截止，共有十九人領表；昨完成登記的有第四選區李易儒、葉林傳、陳炳甫、柳采葳；第五選區吳志剛、郭音蘭、郭昭巖、張延廷；第六選區陳錦祥、曾獻瑩、楊植斗。

三個選區現任十五名議員，應曉薇被國民黨停權無法參加初選，國民黨在第五選區維持四席提名，現任議員有完成登記的吳志剛、郭昭巖，還有已領表未登記的鍾小平，另有一席將提名新人，已登記的有郭音蘭、張延廷及尚未登記的周世雄爭取。

應佳妤發文引聯想 第5選區充滿變數

不過，各界盛傳應曉薇將派女兒應佳妤代為參選，應曉薇昨未能聯繫上，如今動向未明；應佳妤則在暌違十多天後，昨於臉書發文表示「準時上工」，引來諸多聯想；加上現任無黨籍議員徐立信，以及盛傳在二〇二四立委選戰失利後有意再戰的主持人于美人、本屆落選頭民眾黨籍參選人吳怡萱捲土重來，使第五選區充滿變數。

李易儒穿中山大同背心 爭取第4席

另外，先前表態參選第六選區的大安區車層里長李易儒，昨穿上全新的「中山大同」背心，仍由大安、文山區的好朋友們陪同，帶著新看板登記；對於轉換戰場是否受到黨內壓力，李易儒說，沒有壓力，一切都是為了黨的團結，要為國民黨開疆拓土，爭取第四席。

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