北市加碼租金補貼 議員批蔣萬安預算缺規劃

台北市府釋利多，在中央租屋補助外，加碼對設籍單身青年、已婚青年家庭及育兒家庭補助，但議員質疑蔣萬安前一年度預算缺乏通盤規劃。（資料照）

施政報告前釋利多 陳賢蔚︰休會期間大開支票 秦慧珠︰須注意財政紀律

在台北市長蔣萬安今天到台北市議會進行施政報告前夕，市府又釋利多，在中央租屋補助外，加碼對設籍單身青年、已婚青年家庭及育兒家庭補助；朝野議員都認為政策有利市民，但不滿市府利用休會期間頻開支票，民進黨籍議員陳賢蔚質疑前一年度預算缺乏通盤規劃，何孟樺認為是蔣萬安為墊高連任優勢；國民黨籍議員秦慧珠則提醒市府注意財政紀律；民眾黨籍議員林珍羽認為應加強溝通而非逼迫接受。

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單身青年加碼1千 已婚青年家庭2500元

都發局昨天宣布「台北幸福租」，在獲准中央「三百億元擴大租金補貼專案」並設籍北市的前提下，每月加碼補貼：單身青年（小於四十歲），中央補貼三六〇〇元，加碼一千元；「已婚青年（小於四十五歲）家庭」中央補貼七五〇〇元，加碼二五〇〇元，另育有〇至十二歲子女，一名加碼一千元，補貼子女數無上限；相當於育有一子女的已婚青年家庭，每月將有一萬一千元補貼。

育兒家庭1名加碼1千 子女數無上限

都發局說明，「幸福租」預算由住宅基金支應，初估約四．六四億元，若申請踴躍會辦理追加預算，自即日起受理申請到明年三月卅一日止。

陳賢蔚表示，台北市少子化、人口外流嚴重，能留下市民的有利政策都會支持；但基於監督職責，更要知道預算執行的預期成果，尤其這樣的利多政策，在市府送議會的施政報告中隻字未提，非常離譜。政策須有足夠時間讓議會及相關團體瞭解並參與討論，市府卻挑在休會期間大開支票，前一年度預算審議也未見通盤的財源規劃，讓人質疑是為選舉撒幣，施政如此隨興，成果很難做到最好。

何孟樺︰明顯想墊高蔣萬安連任優勢

何孟樺說，不反對好政策，但正常的市府不會在選舉年才提出好政策。市府到底是要解決人口外移，還是要搶救「藍營金孫」蔣萬安匱乏的自信心？從無菸城市以來的一系列政策操作，明顯是想在議會休會期間墊高蔣萬安連任優勢。

秦慧珠說，台北市居住成本高，市府在中央的標準上加碼租金補貼，有助留下年輕人，但提醒市府注意財政紀律，相關預算來源？是否追加預算？有無名額限制等，都應該向議會清楚報告。

林珍羽︰友善政策 但先斬後奏缺乏溝通

林珍羽肯定市府近期推出很多育兒友善政策，但認為對議會是先斬後奏，缺乏溝通，甚至直接忽略議會意見；呼籲市府應將議會視為「最堅強的夥伴」，而非逼迫接受，更應尊重不同黨派意見。

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