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    首頁 > 政治

    北市藍營議員4、5、6選區 首日5人登記

    2026/04/08 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    國民黨台北市黨部昨起至九日進行台北市議員第四（中山、大同）、五（中正、萬華）、六（大安、文山）選區參選領表登記作業。首日共十二人領表，五人登記。值得注意的是，原先表態參選第六選區的大安區車層里里長李易儒，卻是領表對藍營較為艱困的第四選區，他受訪表示是為了團結。

    大安區里長李易儒 轉戰中山大同

    國民黨市黨部公布首日領表登記狀況，第四選區領表的有現任議員柳采葳、新人盧威以及李易儒，登記僅盧威一人；第五選區領表的有現任議員吳志剛、鍾小平、新人郭音蘭與周世雄，無人登記；第六選區領表的有現任議員耿葳、李柏毅、鍾沛君、王欣儀、曾獻瑩，除曾獻瑩外，四人同時完成登記。

    其中，李易儒為大安區里長，很早就表態要參加議員選舉，一直以來都在大安、文山區掛看板、跑行程，也強調有信心能夠贏得初選。昨卻大轉彎改領表參選中山、大同選區，他受訪說是這幾天才做出來的決定，一切都是為了黨內的團結。

    李易儒說他與中山、大同有淵源，父親唸的是太平國小，他從小在大同長大，是大龍峒的子弟；黨內也有長輩勸他，認為他適合到中山、大同為藍營開疆拓土。不過，他坦言，過去重心都在大安區，現在要換選區，起步比較慢，他必須加倍的認真與努力。

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