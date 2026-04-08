嘉市長「藍白合」 綠推進整合、藍矛盾浮現

記者丁偉杰／特稿

國民黨與民眾黨昨天由民調拍板年底嘉義市長人選，民眾黨張啓楷擊敗國民黨翁壽良，代表藍白對決民進黨市長參選人王美惠，開啟年底縣市長選舉「藍白合」示範區；藍白合過程中，對藍白與綠營各自充滿挑戰與機遇，上演著禍福相倚戲碼，一來意外推進綠營整合，化解內部摩擦，另一方面藍白歷經整合消耗，初選後內部矛盾將逐漸浮現。

大選尚未開打，藍營未戰先傷，翁壽良最早表態參選延續藍色執政，卻未被討論，成了苦情男配角；議員陳家平、鄭光宏曾有意競逐，最後打退堂鼓磨損能量；市長黃敏惠遲不表態支持人選，間接造成市長人選難產，地方流傳她將與王美惠「雙惠互換位置」背刺藍營，儘管黃一再澄清，卻重創藍營共主威望。

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白營造勢支持者多重複 缺動員能力

民眾黨男一號張啓楷勝出後，自豪稱「很多競選活動藍白一起辦，基層已經合了」，綜觀白營造勢場合，支持者重複性高，凸顯缺乏動員基層能力。

擔任張啓楷競選總幹事的民眾黨創黨主席柯文哲多次南下輔選，透過「民眾之聲」網路直播，卻讓人注意到柯疑似歧視女性，對身旁女性黨籍議員參選人「架拐子」，更有柯掃光小菜的用餐禮儀惹議，及張啓楷競選團隊疑將宣傳車弄傷惹怒車主，車主發飆要人把車上旗幟、布條拔下來的尷尬場面。

「藍白合是靈藥？還是毒藥？」坊間流傳地下賭盤不看好張啓楷選情，不過被視為操弄選舉試水溫，但這是一個訊號，藍白歷經整合消耗，初選後雙方的議員布局、小黨養套殺大黨等疑慮與矛盾將逐漸浮現，藍白示範區處處充滿挑戰。

王美惠去年10月獲徵召後 人氣不墜

民進黨女一號王美惠去年十月獲徵召參選後，持續立院問政與勤走基層的「雙軌日常」，人氣持續不墜，團隊按部就班爭取更廣泛支持，應戰藍白合；在此情況下，藍白合意外激起民進黨加速內部整合，同志間原有摩擦化解後，展現綠營團結戰力。

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