國防預算若讓美國失望 美前將領示警 川普恐「集體懲罰」全台灣人

美國海軍退役少將蒙哥馬利昨「海上防衛無人趨勢論壇」示警表示，如果台灣不展現出自救的決心，川普將會「集體懲罰」所有的台灣人。（記者王藝菘攝）

美國海軍退役少將蒙哥馬利昨在立法院表示，美國總統川普是一個對台灣黨派「完全中立」的人，也分不清楚民進黨與國民黨的區別，其唯一判斷標準是「台灣是否正在讓美國失望」。他示警，如果台灣不展現出自救的決心，川普將會「集體懲罰」所有的台灣人，無論政黨。

蒙哥馬利：川普對台灣黨派「完全中立」

立法院國防委員會民進黨籍召委陳冠廷昨與「聯合太平洋創新聯盟（UPIA）」共同主辦「海上防衛無人趨勢論壇：自主、感知與產業韌性」與談，蒙哥馬利會中指出，台灣目前的國防預算規模，完全不足以應對當前的生存威脅，他呼籲台灣應立即通過相關國防特別預算，且必須在今年內將國防預算提升至三．五％GDP。倘若台灣不願意在預算上展現誠意，令川普認為台灣只是在坐享其成，那麼台灣將失去一個「可靠的美國夥伴」。

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蒙哥馬利說，川普是不分黨派的，他也分不出民進黨和國民黨的差別。如果台灣今年不將國防預算提升到三．五％GDP，並且在短期內達到五％GDP，一旦川普認為被拖累，恐將集體懲罰「全台灣」，台灣也將失去一個可靠的美國夥伴。

至於無人載具的重要性，蒙哥馬利也說，無人載具是台灣唯一的出路，中國目前正在向俄國取經現代戰爭的無人機優勢，而台灣卻在預算投入與能力建構上「姍姍來遲」。他指出，中國在常規武器與無人載具領域都正在「痛宰」台灣，因此台灣必須儘速完成相關預算編列。

另，蒙哥馬利也敦促台灣政府，必須立即解決機密與非機密數據傳輸的技術投資，不能每年僅靠五天的演習來溝通，而是必須做到每天即時數據共享。他示警，盟友間的軍事「作業互通性」分為四級，美軍與澳洲已經達到「統一」級別、與日韓則已達「整合」，而和台灣卻只停留在最原始的「去衝突化」階段，這是最糟糕的案例。

他指出，這種極低水準的協同能力，意味著美日軍艦能在十分鐘內建立機密通訊，但美國軍艦即便與美製的台灣紀德級艦，竟需花上一、兩天才能建立機密通訊，中國就會利用這個漏洞取得優勢。

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