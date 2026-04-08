藍白整合首例成局 嘉市長選戰 張啓楷對決王美惠

藍白共推嘉義市長人選，民調結果昨出爐，確定由張啓楷（左）出線；圖右為國民黨提名的翁壽良。（記者王藝菘攝）

下屆嘉義市長選戰，國、眾兩黨定調「藍白合」，由國民黨提名醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷民調對決，民調結果昨天出爐，確定由張啓楷出線，對戰民進黨嘉義市長提名人、立委王美惠。張昨天當場邀請翁出任他的競選總部主委，翁也欣然同意。

王美惠：期盼良性競爭

王美惠昨表示，她廿二年來深耕嘉義，一步一腳印，未來也將以具體行動與務實作為，為嘉市開創嶄新局面；後續的市長選戰，也期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。

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外界關注同為藍白合選區的宜蘭縣、新北市的協調進度，國民黨副秘書長、組發會主委李哲華表示，本週將開啟相關程序，比照嘉義市模式，討論遊戲規則。

翁壽良昨天恭喜張啓楷民調勝出，認為這是藍白合示範區的勝利。張啓楷表示，之前雙方就約好不管誰勝出，另一方都要強力支持，張當場邀請翁出任他的競總主委，翁也欣然同意，但翁也表示「先看看有沒有別人，可以找黃市長（現任市長黃敏惠）。」

張啓楷表示，會請民眾黨前主席柯文哲繼續擔任自己的競選總幹事，這兩天也會拜會黃敏惠，王美惠實力非常強，但相信自己與翁壽良加起來能有機會打敗王美惠。

黃敏惠表示，她會依照辦理初選的目的，支持藍白共同提名人張啓楷，未來也一定會努力輔選；雖然目前嘉市的基本盤並不在國民黨這邊，這場選戰也將是無比艱辛，但只要大家能夠團結，全心全意力挺支持，年底就有勝選的可能。

不過民進黨嘉市黨部主委、市議員黃大祐認為「藍白不會真正的合作」，柯文哲京華城案一審遭判刑十七年，輔選張啓楷能否有實質效益，恐怕沒那麼樂觀，民進黨團結支持市長參選人王美惠，則是沒有懸念。

民進黨嘉市議會黨團總召林煒軒說，這場市長選戰將是「在地」與「空降」的對決，市民最終會選擇一位長期深耕、了解地方生態的市長，無論藍白未來如何合作，民進黨都將展現前所未有的團結。

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