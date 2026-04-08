民進黨拍板 桃園鎖定五月提名黃世杰

民進黨選對會昨開會討論二〇二六百里侯選戰布局，桃園市長方面，明確鎖定法務部次長黃世杰參選，預計五月初正式提名。（資料照）

民進黨選對會昨開會討論二〇二六百里侯選戰布局。桃園市長方面，明確鎖定法務部次長黃世杰參選，預計五月初正式提名；台北市長人選包括行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋等人，惟考量首都選戰是重中之重，提名宜緩不宜急，現階段將溝通凝聚黨內共識，同時讓相關人選有充裕時間提出市政治理論述。

選對會昨天歷經兩個小時討論，民進黨發言人吳崢會後說明，會議聚焦在台北市及桃園市長提名。桃園已確立人選，仍待一些細部溝通和準備，五月初正式向外界報告；台北市則有幾位相當有力的人選，將持續就個人特質與競爭力做綜合討論。

請繼續往下閱讀...

選對會：北市長提名宜緩不宜急

關於台北市長提名，與會人士透露，席間討論到鄭麗君、沈伯洋、立委范雲和壯闊台灣聯盟理事長吳怡農等人選，黨內人才濟濟。針對近期輿論高度關注的沈伯洋，觀察相關輿情反應，選對會成員意見不一；有與會者認為，台北市是重中之重，加上現任市長蔣萬安未來有可能代表國民黨參選總統，因此民進黨宜緩不宜急，提名無須為快而快。

據了解，民進黨內對於沈伯洋的意見分歧，一派肯定其具備國安專業且能引發高度關注，另一派則憂心他缺乏選舉經驗、論述偏向主戰派。輔選幹部不諱言，這是黨內形成共識的必經過程，目前意見的收攏更有利於未來作戰，絕不會在缺乏共識的情況下強推人選。

黨內人士評估，台北市長做為指標性戰區，出場就是要驚艷，四月底可能會有結果。鄭麗君須應對美國關稅政策變動及處理三〇一調查等要務，短期內難以抽身投入選戰；而沈伯洋已充分發揮國安專長，可運用這段時間進一步強化市政治理論述，向選民展現多元實力。

另據轉述，選對會鎖定黃世杰參選桃園市長，但黃仍有職務在身，預計四月底辦妥交接後才會正式提名，整體方向明朗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法