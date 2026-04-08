彰化縣長提名擺不平 空降炸鍋 國民黨基層：不能大人說了算

國民黨彰化縣長提名傳出黨中央將徵召前考紀會主委魏平政，藍營基層「炸鍋」，呼籲黨中央傾聽地方聲音。（魏平政提供）

國民黨彰化縣長提名原本是立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章競逐，近日卻傳出黨中央將徵召前考紀會主委魏平政，謝等三人已表明不退場，藍營基層也「炸鍋」，認為魏是「空降」，甚至揶揄黨中央徵召「連鄉長都選不上的咖」，如何面對綠營強敵立委陳素月？

揶揄黨中央徵召 「連鄉長都選不上的咖」

在謝、柯、洪表態爭取縣長提名，都還喬不出人選下，如今再爆出第四人魏平政，選民質疑聲浪不低，二林鎮黨部主委謝彥慧「開第一槍」怒辭黨職。有意爭取國民黨縣議員提名的員林市代張詠勝在臉書留言指出，基層聲音未被聽見，「一紙辭呈見黨心」，獲得許多選民認同。

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一名不願具名的民代說，廿年前魏平政參選社頭鄉長時，有時任鄉長媽媽魏陳春惠和前立委（時為縣議員）蕭景田的加持，還輸得頗難看，面對年底選戰，「我們這些藍小雞，都瑟瑟發抖！」

國民黨彰縣議員曹嘉豪呼籲黨中央傾聽地方聲音。他強調，彰化縣高度重視人情與地方脈絡，臨時投入，很難建立選戰動能，貿然採取「空降」策略，不如支持長期深耕、熟悉地方的人選，這不僅是對選戰負責，也是對選民的尊重，「選舉可以有輸贏，但信任一旦流失，很難挽回」。

國民黨彰化縣議員鄭俊雄也說，目前國民黨基層氣氛低迷，對於縣長提名，黨內應該有一套機制，不能「大人說了算！」

對此，魏平政表示，採取初選或徵召，由黨中央評估後決定，目前地方對他的態度多屬不反對，甚至有支持聲音，若獲得徵召，陸續推出施政藍圖，證明自己是最適合人選，也會逐一拜訪持不同意見地方人士，盡全力溝通促成團結。

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