軍購條例拖不得 堅持朝野明開會協商 陳冠廷籲國民黨新中生代反抗中共派

立院國防委員會民進黨籍召委陳冠廷昨與「聯合太平洋創新聯盟」共同主辦海上防衛無人趨勢論壇，強調「國防預算持續遭到杯葛，最終受害的是全民」。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文刻正率團訪中，立法院國民黨團要求國防特別條例黨團協商日期，從九日延後至十五或十六日，引發爭議。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷昨表示，堅持按照原訂日期九日召開協商，並呼籲國民黨內新、中生代勇敢反抗中共派。

國民黨團要求延至15或16日 引爭議

政府擬提出八年期一．二五兆元國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」日前與國民黨、民眾黨對案版本在朝野無共識下完成初審，在重要條文幾無共識下交付黨團協商，立法院原訂於九日召開協商會議，由陳冠廷召集，且已發出「最速件」開會通知，然而，國民黨團卻又發函建請延後至「十五或十六日」開會。

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陳冠廷昨向媒體表示，政院版國防特別條例中，包含約一〇〇億美元（約三〇〇〇餘億台幣）的預算，專門用於無人平台的商購與委製。無人載具在當今及未來戰場上具有關鍵地位，「如果今天不做，明天就會遭殃」，美方專家已明確提出相關警示。倘若在野黨仍持續杯葛國防預算，令人難以理解。

陳：國防預算遭杯葛 最終全民受害

「國防預算持續遭到杯葛，最終受害的是全民」，陳冠廷說，在野黨應審慎思考，他堅持依原訂期程於九日舉行協商，國民黨內的中生代與新生代應勇敢站出來，對抗中共派的影響。

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