宋濤歡迎鄭麗文晚宴 提反對台獨三期許

國民黨主席鄭麗文昨率團訪問中國，晚間於南京東郊國賓館「和平廳」接受中國國台辦主任宋濤歡迎晚宴。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率團赴中展開「二〇二六和平之旅」，中國國台辦主任宋濤昨在上海虹橋機場為鄭一行人接機，稱鄭「為兩岸和平而來」，預祝此行順利成功。宋晚間則在南京舉行歡迎晚宴，並安排入住毛澤東住過的東郊國賓館。

宋濤致詞提出三點期許。一，堅持九二共識、反對台獨，是二〇〇五年國共兩黨確定的政治基礎，兩岸和平發展的定海神針。時間證明，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能和平穩定，反之台海就會緊張動盪。民進黨當局拒不承認九二共識，甘當外人棋子，勾連外部勢力謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險的境地。

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二，堅定為兩岸同胞謀福祉，只要對增進兩岸同胞親情福祉有利的事，兩黨都應帶頭去做。去年兩岸貿易額達到三一四五億美元，兩岸人員往來人次創近年來新高，充分說明兩岸同胞交流合作、走親走近的民心民意，誰也壓制不住、阻擋不了。三，堅定為民族謀復興、振興中華，是孫中山先生的畢生夙願，是全體中華兒女共同願望。

鄭麗文表示，兩岸正在創造新的典範，讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突，兩岸不像國際社會所擔心的注定有一戰，而是將證明兩岸有能力、有決心、有智慧，和平解決問題，為區域的安全與穩定做出貢獻。我們不只不當麻煩製造者，還是區域和平的締造者。

鄭麗文強調，此次訪問再次證明「九二共識、反對台獨」政治基礎，仍然歷久彌新，仍是當前兩岸關係的定海神針。此次來訪對於台灣愛好兩岸和平的主流民意而言，具有再度開創新局的意義。

鄭麗文一行人八日將前往中山陵謁陵，之後再回到上海，九日飛往北京，十二日結束訪中行程返台。

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