鄭：國共可以和解 為什麼藍綠不能?

國民黨主席鄭麗文昨啟程訪問中國，預計會晤中共總書記習近平，多個本土政黨、社團昨到松山機場開記者會，指鄭與國民黨不代表台灣，不應放任中國將台海問題矮化為「中國內政」。經民連認為，國共正向外界釋出錯誤訊號，恐阻斷國際援台之路，台灣基進主席王興煥更當場撕毀象徵「賣台」的投降協議，嚴正抗議。 （圖：記者廖振輝，文：記者陳治程）

國民黨主席鄭麗文昨赴中展開「二〇二六和平之旅」，她在行前記者會強調，民進黨的朋友們對對岸充滿了疑慮、恐懼，「但兩岸和平其實沒有這麼困難」，只要有心，如果國共兩黨可以和解、可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的我們藍綠之間不能和解呢？

鄭也說，從她正式宣布要率團訪問大陸後，到目前都沒有機會可以跟賴清德總統見上一面、彼此溝通，但她相信賴全程高度關注。有媒體問她是不是希望能夠有「賴習會」？但她認為，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」了，「我們都在台北，見上一面真的有這麼的困難嗎？」

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本次隨行成員有國民黨副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑，國民黨智庫副董事長李鴻源、國民黨主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨發言人江怡臻、國際部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅；較特別的是，兩位前國安會秘書長蘇起、袁健生也一同隨行。

大家想看到中共化解歧見誠意

鄭麗文表示，這趟大陸行是本著善意、正念出發，不管黨派、省籍，只要心中有台灣，不會有人希望台灣變成戰場。她寧願相信所有台灣人都希望此行能夠成功，因為可以把全世界最危險的地方化為全世界最安全的地方，此行要讓全世界看到，不是台灣單方面的期待和平，大家更想看到中共對於兩岸能夠用和平來對話交流，化解所有可能歧見的誠意跟決心，中國國民黨率先跨出這關鍵的一步，我們要向歷史、也向國際社會證明，和平永遠有機會、有希望，希望她回來之後，藍綠是不是可以重新思考不再惡鬥，儘快的化解憲政僵局。

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