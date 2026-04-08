鄭麗文赴中》卓：與中共見面須受高強度監督

行政院長卓榮泰昨表示，身為一個政黨代表人或具有實質政治影響力的人士，用公開方式與中共見面，難免須受到高強度的監督。右為陸委會主委邱垂正。（記者劉信德攝）

鄭若有違法行為 政府將重建整套法律規範

中配徐春鶯擔任共諜涉犯「反滲透法」被起訴，民進黨立委沈伯洋昨在立院質詢表示，國民黨主席鄭麗文訪中，滲透來源有沒有和鄭談什麼？行政院長卓榮泰強調，這次有任何違法行為發生，政府將用「災後重建」方式來重建整套法律規範。政黨代表人或具有實質政治影響力的人士，用公開方式與中共見面，難免必須受到高強度的監督。

陸委會促鄭當面向習提三項要求

陸委會昨也說，如果鄭麗文對中共的誠意有信心，那就要利用與中共總書記習近平會面的時機，當面要求：一、正視中華民國存在的事實。二、台灣的未來要尊重台灣人民的意願。三、立刻停止軍機艦擾台。唯有中共肯正面回應這三項要求，才能見其誠意跟決心，真正對兩岸和平有所貢獻。

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中共對台統戰滲透不斷，邀鄭麗文率國民黨訪中。沈伯洋質疑，徐春鶯案顯示中國把手伸到政黨、立法機關裡面，這部分應加以規範，但「反滲透法」對於該案能使用工具不多，只有第五條遊說的部分。

沈伯洋舉例，譬如滲透來源透過徐春鶯接觸立委，若不是有微信對話紀錄，外界永遠不知道滲透來源與徐女有接觸。滲透來源有沒有和鄭麗文談什麼？沒有一個充足的法律規範可在事前預防。

卓榮泰表示，接受中共任何的指示、委託或贊助，除非公開，否則無法查證。身為政黨代表人或具有實質政治影響力的人士，用公開方式與中共見面，難免必須受到高強度的監督。

卓榮泰強調，希望所有被監督者都能以國家為念，過去政府想做一些修法，只侷限在立法委員身上，已經遇到相當阻礙，這是預防性的修法。如果未來或這一次有任何違法行為發生，政府就不是預防性修法，而是「災後重建」方式，來重建整套的法律規範，才能確保國家安全。

關於政黨主席赴中納管，陸委會主委邱垂正則說，這本來是陸委會要修法的方向，後來考慮到規範太多，打算下次再提出來，但陸委會支持委員的提醒。

此外，鄭麗文昨啟程訪中，民進黨立院黨團向鄭麗文提出三問，有無接受中國政治前提、是否認同兩岸同屬一中的「九二共識」、會不會反駁習近平宣稱台灣是中國的一部分的主張，強調台灣人最擔心的是國民黨見到習近平後，會不會被習近平「擺平」。

卓揆受訪表示，當年傅作義「不抵抗、不作為」的投降方式，是歷史上最著名的「北平模式」，他不認為台灣現在有任何人，可以接受這種躺平模式。邱垂正受訪時呼籲，鄭麗文千萬不要配合中共的政治劇本，淪為中共對台統戰分化的工具。

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