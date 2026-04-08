彰化縣長提名擺不平 國民黨換黨部主委 謝衣鳯拒任黨副秘書長：仍未放棄

國民黨彰化縣長提名將採徵召方式，爭取提名的立委謝衣鳯強調仍未放棄，婉拒接任副秘書長。（資料照）

國民黨彰化縣長提名原本由立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章角逐，黨中央卻沒收初選，擬徵召前考紀會主委、律師魏平政，昨更公布謝接任副秘書長，謝的黨部主委懸缺由前立委、前全國農會理事長蕭景田接任；謝衣鳯則以避免引發「條件交換退選」質疑，婉拒接受新職，這些變卦也讓藍營彰化縣長提名再陷紛亂。

黨中央沒收初選 擬徵召魏平政

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，上週國民黨中央提名審核委員會決定，授權由組發會進行徵召作業，因此彰化縣不會採取初選或協調式民調，由組發會、地方黨部找出最強人選；另已請謝衣鳯擔任國民黨副秘書長，縣黨部主委一職商請蕭景田回任。

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由於國民黨主席鄭麗文昨率國民黨副主席李乾龍等多名高層訪中，謝衣鳯強調自己仍未放棄，期待高層返台後仍有轉圜空間，柯呈枋、洪榮章也都表明戰到最後一刻。柯呈枋直言，如果是徵召，也要徵召會贏的人，他是會贏的人；洪榮章提醒黨中央，若無法符合基層期待，可能讓選戰陷入困境。

柯呈枋、洪榮章 也說戰到最後

對於謝衣鳯拒絕擔任國民黨副秘書長一事，國民黨發言人牛煦庭表示，針對選務，將持續與地方溝通。

魏平政則說，自己是在地培養的子弟，並非空降，二〇〇五年參選社頭鄉長落敗，主因是派系鬥爭與倉促上陣；推薦魏的蕭景田也說，魏平政出身社頭，服務過家族工廠，在地有連結，就不是「空降」；但縣長提名權責在黨中央，最終人選仍須待主席返國後公布才算數。

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