沈伯洋戰北市？綠讚優秀憂抹黑 藍酸想困住蔣萬安

民進黨擬提名不分區立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）

民進黨擬提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。民進黨籍市議員陳賢蔚表示，沈伯洋年輕、有衝勁且戰鬥力十足，貫徹民進黨堅持民主、守護台灣的核心精神，卻也承受大量抹黑攻擊。另名不具名綠營議員也說，沈的口才與學經歷都勝過蔣，但沈「抗中保台」主張，被中國視為眼中釘，近年國民黨配合中國頻繁打壓，長期在他身上貼大量負面標籤，如果他出來，勢必引來中共結合藍白陣營群起圍攻，撕除標籤需要時間。國民黨籍市議員徐弘庭則認為，台北市民不太吃意識形態那一套，提名沈伯洋宛如自殺炸彈客，目的在困住蔣萬安，消耗藍營政治力量。

陳賢蔚︰沈若提有感政策 可感動市民

陳賢蔚表示，沈伯洋如能提出比蔣萬安「更好的市政願景、讓市民更有感的政策、比國民黨更堅持台灣主體性的兩岸交流、更國際全面的城市外交」，一定可以感動台北人。但也有綠營議員憂心表示，北市政黨版圖結構藍大於綠「很多」，蔣只要穩定既有支持者就能連任，反觀沈撕除負面標籤卻需要不少時間。

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鍾小平︰打意識形態戰 綠小雞危險

國民黨籍市議員鍾小平則說，台北市是富而好禮的城市，離開這條軸線就會「粉身碎骨」。市民喜歡長相體面、談吐優雅、中道路線，若在地方選舉打「離心力很遠的」意識形態之戰，民進黨的小雞們會很危險。如果民進黨要推派沈伯洋出戰台北市長，將會連動要選新北市長的蘇巧慧一起倒楣，甚至成為助攻蔣萬安的「扶龍王」第二。

徐弘庭︰北市民不吃抗中保台這一套

徐弘庭說，台北市民不吃「抗中保台」這一套，民進黨若要提名政治性格強烈的人選，將意味放棄了台北市長選戰，選擇讓沈伯洋用類似自殺炸彈客的方式傷害藍營，把蔣萬安困在台北市。

張文潔︰戰鬥力強 可吸引年輕世代

民進黨籍市議員張文潔則認為，沈伯洋戰鬥力有目共睹，對年輕世代、關心國際與公共議題的族群具吸引力，不管最後由誰出線，相信黨內都會團結支持，帶動年底大選能量。

民進黨擬提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。（資料照）

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